Свят

Йотова: Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо

Президентът се срещна с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе

Николай Киров Николай Киров

16 септември 2026, 18:51
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П резидентът Илияна Йотова заяви в Страсбург, че по време на срещата си с генералния секретар на Съвета на Европа Ален Берсе са обсъдени три основни теми - реформата на организацията, делата, свързани с ОМО „Илинден“, и случаят с 23-годишната Ива Михайлова в Северна Македония.

"Ние ще се борим докрай Ива Михайлова да получи лечение. Постъпките на Външно министерство, включително сигнализиране и до комисаря по човешките права на Съвета на Европа, моето писмо до президента Силяновска, което вече е с давност около 2 месеца. Аз нямам никакъв отговор. Желанието на България да изпрати колегиум от българските специалисти в Скопие, за да могат с техните колеги да преценят състоянието на момичето и да решат какво да правят оттук нататък. Получихме отказ. Едновременно с това имаме заключение на колегите им от Република Северна Македония, че там няма условия тя да бъде лекувана. Това нещо в XXI век е абсолютно недопустимо и ние ще се борим докрай момичето да получи лечение", посочи Йотова.

Президентът отново ще повдигне темата за лечението на Ива Михайлова пред РСМ

"За съжаление темата за делата на ОМО "Илинден" се използва изключително много срещу България, включително се опитват да включват текстове и резолюцията за напредъка на Северна Македония, когато се говори за евентуални спорове с България. Ние това нещо отричаме, защото няма двустранен спор с България Те просто не изпълняват европейската политика, вследствие на Френския компромис, който беше постигнат", каза Йотова. 

По думите ѝ срещата с Берсе е била планирана отдавна. Тя е представила българската позиция по казуса с ОМО „Илинден“, като е подчертала, че страната ни е изпълнила всички препоръки на Съвета на Европа. Президентът посочи, че законът е бил променен, за да се даде възможност за регистрация на подобни организации, но според нея при опитите за регистрация от страна на ОМО „Илинден“ многократно са липсвали необходимите документи.

Тя изрази надежда, че на някое от следващите заседания досието по случая ще бъде окончателно приключено.

Президентът Илияна Йотова е на посещение в Страсбург

По повод речта на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен президентът каза, че не е успяла да чуе цялото изказване заради натоварената си програма в Страсбург, но е запозната с основните акценти. Като новина тя открои предложението за създаване на нов Съвет по сигурността, който да обединява европейски държави, Канада и Украйна. По думите ѝ канадският премиер е потвърдил, че проектът тепърва предстои да бъде детайлизиран.

Йотова заяви, че би подкрепила подобна инициатива, ако тя е свързана с по-голяма европейска автономия в областта на сигурността и отбраната. По темата за общата противоракетна отбрана тя посочи, че в Европа вече съществуват няколко подобни проекта и че България трябва да участва във възможностите, които се предлагат от ЕС.

На въпрос дали ще свика Съвета за национална сигурност след завръщането си в България президентът отказа да коментира вътрешнополитически теми, докато е в чужбина. Тя посочи, че все още не е видяла всички документи, които е поискала да бъдат подготвени по темата.

По отношение на цените и социалната политика Йотова каза, че финансовата и социалната ситуация в България е тежка, но проблеми има в цяла Европа. Според нея предстоящата зима и ограниченията, свързани с войната в Украйна и конфликта в Близкия изток, създават допълнителни рискове за доставките на горива.

Тя очаква правителството да предприеме мерки при подготовката на следващия бюджет, така че средствата за социални нужди да бъдат разпределени по-добре. По думите ѝ кабинетът е заварил значителен бюджетен дефицит, който тя свърза с периода от 2024 г. и с подготовката за приемането на еврото.

Редактор: Николай Киров
Илияна Йотова Съвет на Европа Северна Македония
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