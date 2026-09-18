Нова Зеландия отрече да е водила преговори с ЕС за асоциирано членство

Н ова Зеландия не е водила разговори с Европейския съюз за евентуално асоциирано членство, заяви говорител на новозеландския министър на външните работи Уинстън Питърс, цитиран от Reuters.

„Не е имало дискусии с ЕС Нова Зеландия да става асоцииран член“, заяви говорителят.

Мецола: Австралия и Нова Зеландия може да последват Канада като „асоциирани членове“ на ЕС

Уточнението беше направено, след като председателката на Европейския парламент Роберта Мецола заяви, че Австралия и Нова Зеландия биха могли да последват Канада в задълбочаването на отношенията с ЕС.

ЕС отвори вратата за Канада

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви в сряда, че иска „да отвори вратата“ за Канада да стане първият „асоцииран член“ на ЕС.

Предложението беше представено като възможност за изграждане на по-тесни отношения между ЕС и съюзници извън блока. Идеята за подобен статут все още не е конкретизирана и не представлява пълноправно членство в Европейския съюз.

Канадският премиер Марк Карни приветства предложението и заяви пред Европейския парламент, че Канада и Европа трябва да задълбочат сътрудничеството си. Сред областите, които той посочи, са търговията, отбраната, изкуственият интелект, енергетиката и критичните суровини.

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Какво каза Роберта Мецола

Ден по-късно Роберта Мецола посочи Австралия и Нова Зеландия като примери за държави, които искат да задълбочат отношенията си с ЕС.

„Не се съмнявам, че ще включим и други страни, които ще дойдат“, каза тя в интервю за Euronews.

Мецола посочи, че вече има партньори от различни части на света, включително Австралия и Нова Зеландия, които проявяват интерес към по-тясно сътрудничество с ЕС.

Това изявление обаче не означава, че Нова Зеландия е започнала процедура или преговори за асоциирано членство. Именно това беше уточнено от кабинета на външния министър Уинстън Питърс.

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Австралия също търси по-тесни връзки

Австралийският министър на търговията Дон Фаръл заяви по-рано тази седмица, че страната му е „на една вълна“ с Канада по отношение на стремежа за задълбочаване на отношенията с ЕС.

Австралия и Нова Зеландия вече имат развити икономически и политически отношения с Европейския съюз. Изказванията на европейски представители през последните дни обаче поставят въпроса за възможно ново ниво на сътрудничество извън стандартните партньорски отношения.

Канада приветства идеята да стане асоцииран член на ЕС

Реакцията на Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп реагира остро на идеята Канада да стане асоцииран член на ЕС.

Той предупреди, че ако ЕС продължи с предложението, може да наложи нови мита на европейски стоки или да предприеме други търговски мерки. Тръмп определи идеята като „смешна“ и заяви, че би могъл да я разглежда като враждебен акт.

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От Европейската комисия заявиха, че предложението за по-тясно партньорство с Канада не е насочено срещу друга държава, а цели укрепване на връзките между партньори.

На този етап Канада е единствената страна, за която европейското ръководство публично обсъжда подобен статут. Нова Зеландия от своя страна категорично уточнява, че не е водила разговори с ЕС за асоциирано членство.