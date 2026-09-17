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„Враждебен акт“: Тръмп атакува офертата на ЕС към Канада и заплаши Брюксел с тежки мита

Американският президент реагира остро на предложението Канада да стане първата асоциирана държава към Европейския съюз

Василена Василева Василена Василева

Обновена преди 10 минути / 17 септември 2026, 08:52
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П резидентът на САЩ Доналд Тръмп намекна, че евентуалното решение на Европейския съюз да предостави на Канада статут на асоцииран член може да бъде разглеждано като "враждебен акт" от ВашингтонТой заплаши, че при подобно развитие САЩ могат да наложат допълнителни мита върху стоките от ЕС, предаде "Асошиейтед прес".

Фон дер Лайен към Карни: Канада може да стане асоцииран член на ЕС

Повод за реакцията на американския президент стана предложението на председателката на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен Канада да стане първата "асоциирана държава членка" на ЕС.

Фон дер Лайен отправи предложението в сряда по време на годишната си реч за състоянието на Европейския съюз в Европейския парламент в Страсбург. Тя заяви, че иска да "отвори вратата" за Канада към нов статут на асоциирано членство.

  • Тръмп: "Ако намеренията са добри - добре"

В Шарлът, Северна Каролина, Тръмп заяви, че евентуалното асоциирано членство на Канада в ЕС може да бъде възприето като враждебен акт, в зависимост от намеренията на европейските лидери.

"Ако намеренията са добри - добре. Ако са лоши, ще наложим много тежки мита на Европа", заяви американският президент, цитиран от АП.

Тръмп допусна и възможността САЩ да прекратят търговията с Европа в определени сектори.

Американският президент определи перспективата Канада да се присъедини към ЕС като "смехотворна" и нарече северноамериканската държава "ужасен търговски партньор".

„Какво, за бога, е асоцииран член?“: Обяснението зад сензационната оферта на Фон дер Лайен към Канада

  • Какво предлага ЕС на Канада

Предложението на Урсула фон дер Лайен е част от по-широка инициатива за задълбочаване на отношенията между ЕС и Канада.

По думите ѝ двете страни трябва да преминат от съществуващото търговско партньорство към "Алианс за бъдещето". Идеята включва по-тясно сътрудничество в търговията, отбраната, технологиите, енергетиката, критичните суровини, изкуствения интелект и киберсигурността.

"Това не е партньорство срещу когото и да било, а за нашата обща сила", заяви фон дер Лайен.

Тя посочи, че целта е отношенията между ЕС и Канада да бъдат изведени "на възможно най-високо ниво".

На фона на търговския конфликт със САЩ: Канада се сближава с ЕС

  • Канада търси по-тясно партньорство с Европа

Канадският премиер Марк Карни присъства на речта на фон дер Лайен в Европейския парламент и се срещна с нея в Страсбург.

Канада вече работи за задълбочаване на отношенията си с ЕС. Карни заяви по-рано тази седмица, че страната му търси "уникален съюз" с Европа, без да се стреми към пълноправно членство в ЕС.

Германия не одобри термина „асоцииран член“ за Канада

Предложението за асоциирано членство е нова идея и конкретните параметри на подобен статут предстои да бъдат уточнени. Според информацията на АП темата се очаква да бъде обсъдена допълнително на срещата на върха ЕС-Канада през октомври.

Реакцията на Вашингтон идва на фона на напрежението в търговските отношения между САЩ и Канада и стремежа на Отава да диверсифицира икономическите си партньорства.

Предложението на ЕС за по-тясно обвързване с Канада и предупреждението на Тръмп за възможни нови мита поставят отношенията между Вашингтон, Брюксел и Отава в нов контекст.

Редактор: Василена Василева
Източник: AP    
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