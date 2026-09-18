До 20 000 евро глоба, ако сред шефовете няма 1/3 от по-слабо представения пол

П убличните дружества, които не са микро-, малки или средни предприятия, ще трябва да осигурят най-малко 33% представителство на по-слабо представения пол в своите управителни и надзорни органи.

Това предвиждат окончателно приетите от Народното събрание промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете. Те бяха гласувани на второ четене.

На практика мярката е насочена най-вече към увеличаване на участието на жените в управлението на публичните дружества, но законът използва формулировката „по-слабо представеният пол“.

Най-малко 33% от директорските позиции

Новото изискване обхваща членовете на управителните и надзорните съвети, както и съветите на директорите.

Целта е представителите на по-слабо представения пол да заемат най-малко една трета от всички директорски позиции, независимо дали те са с изпълнителни или без изпълнителни функции.

Минимум 33% от директорските позиции да са за по-слабо представения пол

Промените се отнасят до публични дружества, чиито ценни книжа се търгуват на фондовата борса, но не и до микро-, малките и средните предприятия.

Кога по-слабо представеният пол ще има предимство

Новите правила засягат и начина, по който се избират членовете на управителните органи.

Ако двама кандидати са с еднаква квалификация, компетентност и професионални резултати, предимство при избора трябва да получи кандидатът от по-слабо представения пол.

Самият подбор трябва да бъде извършван по ясни, предварително определени и неутрални по отношение на пола критерии. Целта е компаниите, които все още не са достигнали изискваното представителство, да променят процедурите си за подбор.

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Глобата стига до 20 000 евро

За неспазване на част от новите изисквания са предвидени сериозни санкции.

Публично дружество, което наруши предвиденото право на предимство или използва дискриминационни критерии при подбора на членове на управителните или надзорните си органи, може да бъде санкционирано с между 5000 и 20 000 евро.

Законът предвижда задължения и за предоставяне на информация за състава на ръководните органи.

Компаниите ще трябва да посочват в декларациите си за корпоративно управление колко жени и колко мъже участват в управителните им органи, както и как се движат спрямо поставената цел.

Комисията за финансов надзор ще следи изпълнението

Контролът върху изпълнението на правилата ще бъде свързан и с Комисията за финансов надзор.

Предвидено е информацията за представителството на двата пола в ръководствата да бъде публична, така че да може да се проследява кои дружества са постигнали поставената цел и кои все още не отговарят на нея.

Първото отчитане е предвидено за 30 юни 2027 г. и ще бъде за отчетната 2026 г.

Правилата идват от европейска директива

Промените въвеждат в българското законодателство европейските правила за подобряване на баланса между жените и мъжете сред директорите на дружества, регистрирани на фондовата борса.

Според мотивите на вносителя целта е не само по-балансирано участие в управлението, но и по-прозрачни процедури при избора на ръководни кадри.