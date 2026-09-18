Феноменът GTA 6: Близо 5 милиона предварителни поръчки още преди премиерата

О чакваното с години заглавие Grand Theft Auto VI е напът да постави нов исторически рекорд в гейминг индустрията още преди официалния си дебют. Броят на дигиталните предварителни поръчки вече наближава впечатляващите 5 милиона бройки, съобщава Engadget.

Интересното в случая е, че купувачите масово подминават базовата версия от 79,99 долара и се насочват към разширеното дигитално издание Ultimate Edition на цена от 99,99 долара. На него се пада прецедентният дял от близо 90% от всички продажби.

Какво включва Ultimate Edition?

Изданието се предлага единствено в дигитален формат (без физически диск) и дава достъп до редица ексклузивни екстри:

Уникални локации: Пет специални места на картата, сред които тунинг сервизите Rideout Customs, фризьорски салон, бутици за дрехи и студио за татуировки с над 50 дизайна.

Пет специални места на картата, сред които тунинг сервизите Rideout Customs, фризьорски салон, бутици за дрехи и студио за татуировки с над 50 дизайна. Допълнителни мисии: Специална операция по разчистване на бандата PTT Youngin$ и поредица от мисии за реставрация на класически автомобили.

Специална операция по разчистване на бандата PTT Youngin$ и поредица от мисии за реставрация на класически автомобили. Ексклузивни превозни средства и оръжия: Спортният автомобил '95 Grotti Cheetah, джетът Shitzu Squalo, бъгито '67 Vapid Dominator, както и уникални револвери и тематични козметични комплекти.

От Rockstar Games подчертават, че този бонус арсенал няма да е наличен веднага - той е „вплетен“ в сюжета и ще се отключва постепенно с напредването в играта.

Небивал феномен: Заслужава ли си по-високата цена?

Огромният дял на скъпото издание заварва аналитиците подготвени. Според Карл Контус от Sensor Tower, при стандартни заглавия премиум версиите генерират едва 10–20% от продажбите, което прави 90-те процента при GTA 6 абсолютен рекорд.

Въпреки лудостта около поръчките, експертите съветват играчите да не бързат:

Без ранен достъп: За разлика от заглавия като Starfield или Diablo IV, скъпата версия на GTA 6 няма да позволи на купувачите да започнат играта дни по-рано. Всички стартират в един и същ момент.

За разлика от заглавия като Starfield или Diablo IV, скъпата версия на GTA 6 няма да позволи на купувачите да започнат играта дни по-рано. Всички стартират в един и същ момент. Възможност за надграждане: Всеки, купил базовото издание, ще може да доплати разликата от 20 долара и да вземе бонусите по всяко време след премиерата.

Тъй като повечето оръжия, дрехи и коли така или иначе могат да се отключат в процеса на игра, доплащането преди премиерата е по-скоро въпрос на престиж, отколкото на реална необходимост.