Любопитно

Феноменът GTA 6: Близо 5 милиона предварителни поръчки още преди премиерата

Геймърите масово купуват скъпото издание за 100 долара, въпреки че то не дава ранен достъп до играта

18 септември 2026, 08:22
Феноменът GTA 6: Близо 5 милиона предварителни поръчки още преди премиерата
Източник: iStock

О чакваното с години заглавие Grand Theft Auto VI е напът да постави нов исторически рекорд в гейминг индустрията още преди официалния си дебют. Броят на дигиталните предварителни поръчки вече наближава впечатляващите 5 милиона бройки, съобщава Engadget.

Интересното в случая е, че купувачите масово подминават базовата версия от 79,99 долара и се насочват към разширеното дигитално издание Ultimate Edition на цена от 99,99 долара. На него се пада прецедентният дял от близо 90% от всички продажби.

Какво включва Ultimate Edition?

Изданието се предлага единствено в дигитален формат (без физически диск) и дава достъп до редица ексклузивни екстри:

  • Уникални локации: Пет специални места на картата, сред които тунинг сервизите Rideout Customs, фризьорски салон, бутици за дрехи и студио за татуировки с над 50 дизайна.
  • Допълнителни мисии: Специална операция по разчистване на бандата PTT Youngin$ и поредица от мисии за реставрация на класически автомобили.
  • Ексклузивни превозни средства и оръжия: Спортният автомобил '95 Grotti Cheetah, джетът Shitzu Squalo, бъгито '67 Vapid Dominator, както и уникални револвери и тематични козметични комплекти.

От Rockstar Games подчертават, че този бонус арсенал няма да е наличен веднага - той е „вплетен“ в сюжета и ще се отключва постепенно с напредването в играта.

Небивал феномен: Заслужава ли си по-високата цена?

Огромният дял на скъпото издание заварва аналитиците подготвени. Според Карл Контус от Sensor Tower, при стандартни заглавия премиум версиите генерират едва 10–20% от продажбите, което прави 90-те процента при GTA 6 абсолютен рекорд.

Въпреки лудостта около поръчките, експертите съветват играчите да не бързат:

  • Без ранен достъп: За разлика от заглавия като Starfield или Diablo IV, скъпата версия на GTA 6 няма да позволи на купувачите да започнат играта дни по-рано. Всички стартират в един и същ момент.
  • Възможност за надграждане: Всеки, купил базовото издание, ще може да доплати разликата от 20 долара и да вземе бонусите по всяко време след премиерата.

Тъй като повечето оръжия, дрехи и коли така или иначе могат да се отключат в процеса на игра, доплащането преди премиерата е по-скоро въпрос на престиж, отколкото на реална необходимост.

Източник: rbc.ua    
Grand Theft Auto VI GTA 6 Rockstar Games Предварителни поръчки Ultimate Edition Гейминг индустрия Рекордни продажби Дигитално издание Ексклузивно съдържание Допълнителни мисии
Добави ни в предпочитани източници в Google
Последвайте ни

По темата

Aкцизът на пропан-бутана пада, държавата отпуска над 300 млн. евро за мерки заради скъпите горива

Aкцизът на пропан-бутана пада, държавата отпуска над 300 млн. евро за мерки заради скъпите горива

Шокиращо разкритие: Кралица Елизабет предложила да върне титлата на Даяна след смъртта ѝ

Шокиращо разкритие: Кралица Елизабет предложила да върне титлата на Даяна след смъртта ѝ

Костадинов: Това е кражба от държавния бюджет

Костадинов: Това е кражба от държавния бюджет

Снимката, която взриви Вашингтон: Подготвя ли Тръмп събарянето на Центъра „Кенеди“

Снимката, която взриви Вашингтон: Подготвя ли Тръмп събарянето на Центъра „Кенеди“

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

Как Executive MBA програмата на AUBG свързва бизнеса, лидерството и идеите с обществено въздействие

biss.bg
Lucid и Bolt искат да залеят Европа с роботаксита

Lucid и Bolt искат да залеят Европа с роботаксита

carmarket.bg
Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект
Ексклузивно

Криза идва, тя ли ще е краят на изкуствения интелект

Преди 1 ден
Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”
Ексклузивно

Какво още пише в експертизата за „Петрохан-Околчица”

Преди 2 дни
Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул
Ексклузивно

Наркодилъри облечени като пилоти и кокаин за 3,5 млн. евро в Истанбул

Преди 2 дни
Украйна започна контраофанзива в Донецка област
Ексклузивно

Украйна започна контраофанзива в Донецка област

Преди 2 дни
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

София търси заем от 183,5 млн. евро за мащабни инфраструктурни проекти

София търси заем от 183,5 млн. евро за мащабни инфраструктурни проекти

България Преди 28 минути

Общината обяви процедура за избор на финансова институция, средствата ще бъдат вложени в транспорт и градска инфраструктура

Операта в Сидни

Австралия ще задържа туристи с изтекли визи в центрове за административно задържане

Свят Преди 54 минути

Мярката е част от затягането на имиграционната политика и ще засегне и притежателите на обикновени туристически визи

<p>НС обсъжда новия механизъм за минималната работна заплата</p>

НС обсъжда новия механизъм за минималната работна заплата, ще има ли съгласие

България Преди 1 час

Предложението на правителството вече получи одобрение от социалната комисия, но срещна критики от опозицията

Google показа AI агент, който да помага на семейството

Google показа AI агент, който да помага на семейството

Технологии Преди 1 час

Изкуственият интелект може да бъде полезен за управление на ежедневните задачи и предизвикателства в семейния дом. Поне така смята Google, която е направила експериментален AI агент именно за тази цел, с който могат да работят до 6 души едновременно

Нова ескалация в Ормузкия проток: Иран удари петролен танкер

Нова ескалация в Ормузкия проток: Иран удари петролен танкер

Свят Преди 2 часа

Зеленски обяви нови разговори със САЩ: Мирът и оръжията отново на масата

Зеленски обяви нови разговори със САЩ: Мирът и оръжията отново на масата

Свят Преди 2 часа

Украинският президент очаква нови пакети за подкрепа, включително за противовъздушната отбрана

Задържаха крадеца, влязъл в апартамент в центъра на София

Задържаха крадеца, влязъл в апартамент в центъра на София

България Преди 2 часа

След ареста мъжът отвел полицаите до място, което използвал като скривалище

Рискът от рак на гърдата се променя с възрастта: Кои периоди са най-важни

Рискът от рак на гърдата се променя с възрастта: Кои периоди са най-важни

Любопитно Преди 2 часа

Приблизително един на всеки четири случая на рак на гърдата е предотвратим чрез промени в начина на живот, като поддържане на здравословно тегло, редовна физическа активност и ограничаване на консумацията на алкохол

ЕС с нова военна помощ за Украйна: Отпуска още 3,3 млрд. евро за ракети и дронове

ЕС с нова военна помощ за Украйна: Отпуска още 3,3 млрд. евро за ракети и дронове

Свят Преди 3 часа

Урсула фон дер Лайен съобщи за новото финансиране след разговор с Володимир Зеленски

<p>Русия гласува за нов парламент</p>

За първи път от началото на войната: Русия гласува за нов парламент

Свят Преди 3 часа

Избират се 450 депутати в Държавната дума, както и регионални парламенти и губернатори

Държавата с мерки срещу корупцията: Говорят премиерът, министри и ДАНС

Държавата с мерки срещу корупцията: Говорят премиерът, министри и ДАНС

България Преди 3 часа

Румен Радев свиква Съвета за сигурност

Румен Радев свиква Съвета за сигурност

България Преди 3 часа

Премиерът събира на „Дондуков“ 1 министрите и ръководителите на службите

.

Идеалният есенен маратон: 3 сериала за уютни вечери под одеялото

Любопитно Преди 3 часа

Открийте кои телевизионни класики предлагат най-добрата атмосферна терапия за есенните вечери, когато просто искате да изключите от света

.

Опасна мания в TikTok: Тийнейджъри си чупят челюстите с чукове за „перфектно лице“

Любопитно Преди 3 часа

Новата опасна тренд мания, наречена „бонсмешинг“, кара подрастащите да си причиняват тежки фрактури в търсене на изваяни скули

Бунтът на алгоритмите: Изкуственият интелект започна да предава колегите си за измами

Бунтът на алгоритмите: Изкуственият интелект започна да предава колегите си за измами

Любопитно Преди 3 часа

При експеримент на Google DeepMind една четвърт от ботовете разкриха заговор за фалшифициране на данни и използваха системни вратички, за да докладват нарушителите на хората

Слънчев петък с температури до 31°, дъждове в края на седмицата

Слънчев петък с температури до 31°, дъждове в края на седмицата

България Преди 3 часа

Всичко от днес

От мрежата

17 есенни опасности за кучетата, които не бива да подценявате

dogsandcats.bg

10 породи кучета, винаги готови да защитят семейството си

dogsandcats.bg
1

Над 23 хиляди евро дарения в борбата с горските пожари

sinoptik.bg
1

Още 5 картала с GPS предаватели

sinoptik.bg

Първото дете на Лейди Гага е момиченце и носи красиво и необичайно име

Edna.bg

Честваме паметта на свети Евмений, епископ Гортински

Edna.bg

Пада акцизът на пропан-бутана, отпускат допълнителни средства на най-бедните

Nova.bg

Как големите технологични компании промениха живота ни чрез социалните мрежи

Nova.bg