Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата

70-годишният Болсонаро миналата седмица беше осъден за опит за преврат

17 септември 2025, 21:58
Бившият президент на Бразилия Болсонаро има рак на кожата
Източник: БТА

Б ившият бразилски президент Жаир Болсонаро е диагностициран с рак на кожата.

Новината съобщи лекарят му, след като Болсонаро беше изписан от болницата, където прекара една нощ поради други медицински проблеми, предаде АФП.

Болсонаро спешно беше откаран в болница

70-годишният Болсонаро, който миналата седмица беше осъден за опит за преврат, на 14 септември претърпя операция за отстраняване на кожни лезии, две от които се оказаха плоскоклетъчен карцином, съобщи лекуващият му лекар Клаудио Биролини.

Източник: БГНЕС    
Болсонаро Бразилия рак
