Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

Той заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица

9 септември 2025, 09:16
Б ившият държавен глава на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравословни проблеми, предаде Франс прес.

(Във видеото: Поставиха под домашен арест бившия бразилски президент Жаир Болсонаро)

 

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица. Той е отправил искане в тази насока до съдията Алешандре де Мораиш, който отговаря за делото срещу него.

Върховният съд на Бразилия наложи домашен арест на Жаир Болсонаро

Крайнодесният лидер може да получи до 43 години затвор по процес за опит за държавен преврат. Присъдата се очаква тази седмица.

Бившият президент на Бразилия се яви в съда, отрече заговор за преврат

Болсонаро е под домашен арест от началото август заради подозрения, че ще възпрепятства процеса срещу него.

Той има здравословни проблеми, произтичащи от нападението срещу него с нож по време на предизборната кампания през 2018 г.

Източник: Габриела Големанска, БТА    
Болсонаро домашен арест операция
