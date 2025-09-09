Заради здравословни проблеми: Болсонаро поиска да бъде пуснат от домашния арест

14 души загинаха в Непал при протести срещу забраната на социалните мрежи

Българи жертви на измами в Германия - фалшиви обещания за работа и измами с помощи

10 загинали и над 60 ранени: Влак се вряза в автобус в Мексико

Франция на ръба: След като парламентът свали Байру, Макрон няма план Б

Падането на правителството поставя Макрон на изпитание като никога досега

Б ившият държавен глава на Бразилия Жаир Болсонаро поиска да бъде пуснат за кратко от домашния арест заради здравословни проблеми, предаде Франс прес.

(Във видеото: Поставиха под домашен арест бившия бразилски президент Жаир Болсонаро)

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Болсонаро заяви, че се нуждае от медицинска интервенция, която ще бъде извършена в частна клиника в бразилската столица. Той е отправил искане в тази насока до съдията Алешандре де Мораиш, който отговаря за делото срещу него.

Върховният съд на Бразилия наложи домашен арест на Жаир Болсонаро

Крайнодесният лидер може да получи до 43 години затвор по процес за опит за държавен преврат. Присъдата се очаква тази седмица.

Бившият президент на Бразилия се яви в съда, отрече заговор за преврат

Болсонаро е под домашен арест от началото август заради подозрения, че ще възпрепятства процеса срещу него.

Той има здравословни проблеми, произтичащи от нападението срещу него с нож по време на предизборната кампания през 2018 г.