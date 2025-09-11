Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

М нозинството от съдиите в петчленен състав на Върховния съд на Бразилия гласуваха за осъждането на бившия президент Жаир Болсонаро за планиране на отмяна на изборите в страната през 2022 г., в заговор, който според прокурорите е предвиждал убийството на новоизбрания президент в опит да се задържи на властта със сила, предава Си Ен Ен.

Решението по знаковото дело стана очевидно в четвъртък, когато третият съдия от състава определи, че Болсонаро е виновен по всичките пет обвинения, пред които е изправен.

Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Болсонаро е обвинен в заговор за държавен преврат, участие във въоръжена престъпна организация, опит за премахване на демократичния ред в Бразилия със сила, извършване на насилствени действия срещу държавни институции и повреждане на защитена обществена собственост по време на щурма на правителствени сгради от негови поддръжници на 8 януари 2023 г.

Част от заговора за преврат, според прокурорите, е включвала план за потенциално използване на експлозиви, бойни оръжия или отрова за убийството на левия президент Луис Инасио Лула да Силва, неговия вицепрезидент Жералдо Алкмин и съдията от Върховния съд Александър де Мораеш, който е ръководил процеса срещу Болсонаро.

Болсонаро и други обвиняеми в процеса отрекоха да са извършили престъпление.

Разпитваха Болсонаро над два часа, той отрече заговор за преврат

Доказателствата срещу Болсонаро до голяма степен се фокусират върху това как той се опита да остане на власт, след като загуби президентските избори през 2022 г. от Лула.

Федералната полиция на Бразилия посочи, че Болсонаро е бил „пълно запознат“ с план за отмяна на резултатите от изборите, оказване на натиск върху военните да се намесят и дори създаване на паралелно „правителство за управление на кризи“, което той да оглави.