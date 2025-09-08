Десетки хиляди подкрепиха Болсонаро срещу процеса за преврат

Д есетки хиляди привърженици на бившия президент на Бразилия Жаир Болсонаро демонстрираха в неделя, на Деня на независимостта на страната, в протест срещу процеса във Върховния съд, който трябва тази седмица да произнесе присъдата срещу Болсонаро по обвинения в опит за преврат, предаде Асошиейтед прес.

От своя страна настоящият президент Луиз Инасио Лула да Силва каза в събота вечер, че Бразилия няма да приеме чужда намеса във вътрешните си работи - явно в коментар на критиките и санкциите, наложени срещу страната от американския президент Доналд Тръмп.

Хиляди, облечени в жълто и зелено, се събраха в неделя в Рио де Жанейро, Сао Пауло и столицата Бразилия, за да изразят подкрепа за Болсонаро, който е под домашен арест в очакване на присъдата. Недоволството им беше насочено предимно към съдията докладчик по делото във Върховния съд Алешандре де Мораеш.

Болсонаро е подсъдим заради предполагаем опит за преврат с цел да остане на власт след изборното си поражение през 2022 г. от Лула да Силва. Бившият президент отхвърля обвиненията и твърди, че е подложен на политическо преследване.

Някои от демонстрантите носеха американски знамена, след като Тръмп пряко свърза налагането на мита от 50 процента върху бразилския износ за САЩ с процеса срещу Болсонаро, който определи като „лов на вещици“. Тръмп освен това наложи санкции срещу Мораеш.

Няколко хиляди привърженици на Лула да Силва също демонстрираха в големите бразилски градове, но в подкрепа на Върховния съд.