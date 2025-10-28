Свят

Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат

Той е под домашен арест от август

28 октомври 2025, 08:04
Жаир Болсонаро обжалва присъдата си за опит за държавен преврат
Източник: БТА

З ащитата на Жаир Болсонаро подаде молба за обжалване на присъдата от 27 години, наложена на бившия бразилски президент за опит за държавен преврат, с цел да се задържи на власт въпреки поражението си на изборите през 2022 г., предаде Франс прес.

70-годишният лидер на крайната десница беше осъден на 11 септември след исторически процес пред Върховния съд на Бразилия.

Съдиите го признаха за виновен, че е ръководил "престъпна организация", която е заговорничила, за да си осигури "авторитарно запазване на властта" независимо от резултата от изборите през октомври 2022 г.

В крайна сметка той беше победен във втория тур на изборите от настоящия президент от левицата Луиз Инасио Лула да Силва.

След осъждането адвокатите на бившия президент обявиха, че ще обжалват, "включително на международно ниво". 

Според документа, представен от защитата на бившия президент, Жаир Болсонаро иска корекция на "двусмислията, пропуските, противоречията и неяснотите" в решението на Върховния съд.

Съдиите от Върховния съд нямат конкретен срок, в който да се произнесат по тази жалба, но Болсонаро може да бъде вкаран в затвора едва след изчерпване на всички възможни средства за обжалване. Бившият президент е под домашен арест от август.

Източник: Асен Георгиев/БТА    
Болсонаро присъда обжалване
