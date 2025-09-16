Свят

16 септември 2025, 23:17
Болсонаро спешно беше откаран в болница
Б ившият президент на Бразилия Жаир Болсонаро беше спешно откаран в болница под полицейска охрана, след като се почувства зле по време на домашния си арест, съобщи синът му Флавио. 

70-годишният Болсонаро, който миналата седмица беше осъден за участие в неуспешен заговор за преврат, е имал „тежък пристъп на хълцане, повръщане и ниско кръвно налягане“, написа Флавио в X, като описа ситуацията като „спешен случай“.

Присъдата на Жаир Болсонаро разгневи САЩ

На 12 септември Върховният съд на Бразилия осъди Болсонаро на 27 години затвор.

Присъдата може да доведе до това 70-годишният крайнодесен лидер да прекара остатъка от живота си в затвора.

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Съдиите гласуваха с 4-1 да осъдят Болсонаро за заговор да свали от власт Луис Инасио Лула да Силва след поражението му на изборите през октомври 2022 г. от левия политик.

