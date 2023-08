Приказките на Братя Грим: От мрака на легендите до светлината на детските сърца

П риказките са един уникален свят, в който всяко дете обича да се потапя, а и ние възрастните чрез тях можем отново да усетим детето в себе си. Четенето на приказки от ранна детска възраст е много важно, тъй като това развива мозъчната дейност и речниковия запас на всяко дете, а пък и по този начин можем да създадем любов към четенето у малчуганите. Защото четенето е толкова ценно, приятно, полезно и забавно. Всичко зависи от нагласата на децата и техният най-близък пример – родителите. Посейте у вашите деца любовта към книгите и четенето и няма да съжалявате, защото те до края на живота си ще берат плодовете на този труд.

Едни от най-популярните приказки в цял свят са тези на известните братя Грим, но дали това са приказки за деца? Какво съдържат оригиналите и за кого са предназначени те и как се стига до там, че се превръщат в едни от най-емблематичните детски приказки на всички времена?

Henry Levin and George Pal's THE WONDERFUL WORLD OF THE BROTHERS GRIMM (1962) was released on this date. 🐉 pic.twitter.com/Ip3JDlkfR9 — The Tinseltown Twins (@TinseltownTwins) August 7, 2023

Кои са братя Грим?

Братя Грим, както остават в литературната история се казват Якоб Лудвиг Карл Грим (1785-1863) и Вилхелм Карл Грим (1786-1859), са немски учени, лингвисти и фолклористи, които са най-известни със събирането и популяризирането на традиционни европейски народни приказки. Те са родени в Ханау, в Свещената Римска империя, която сега е част от Германия.

Братя Грим учат право и филология, но истинската им страст е да събират и съхраняват фолклора и устните традиции на родината си и други региони на Европа. Те са имали убеждението, че тези фолклорни и приказки са съществена част от германското културно наследство и са се стремели да ги запишат и запазят за бъдещите поколения.

Най-известната им творба е „Детски и битови приказки“ (Приказките на Грим), публикувана за първи път през 1812 г. Тази колекция включва добре познати истории като „Пепеляшка“, „Снежанка“, „Червената шапчица“, „Хензел и Гретел", "Румпелщилцхен" и много други. С течение на времето колекцията нараства и е преработена чрез няколко издания.

Scary Tales: Re-Rewritten:

The series gets a new zone, this time based specifically the Brothers Grimm fairy tales.

Eyeless, footless stepsisters, maybe a frog/prince hybrid, and probably the devil somehow. Also Bear is there! pic.twitter.com/oJudRXJE8C — Chris Moliere (@chris_moliere) July 30, 2023

Произведенията им са преведени на много езици и са се превърнали в съществена част от световното литературно и културно наследство. Техният принос към изучаването на фолклора и запазването на традиционните истории има трайно въздействие върху литературата и разказването на истории.

Важно е да се направи препратка, че всъщност те не са автори на приказките, ами по-скоро съставители на истории, базирани на местни легенди и сказания, които са събирали през годините. В някои приказки правят значителни промени, но това не означава, че изцяло могат да се нарекат техни автори.

Какви обаче са оригиналите и дали изобщо могат да се нарекат „приказки“?

Оригиналните версии на приказките на братя Грим са публикувани в тяхната колекция „Детски и битови приказки“ (Приказките на Грим), издадена за първи път през 1812 г., с последващи издания, публикувани в по-късни години. Тези приказки са базирани на народни приказки и устни предания, събрани от братя Грим от различни източници в немскоговорящите региони на Европа.

Терминът „приказка“ може да е малко подвеждащ в този контекст, тъй като не всички истории в сборника включват феи или магически същества. Немският термин, използван от Братя Грим, е „Märchen“, което се превежда като „приказки“ или „приказки за чудеса“. Тези Märchen обхващат широка гама от разкази, включително фантастични истории, легенди, басни и традиционни разкази, включващи обикновени хора в необикновени ситуации.

Famous German culture export: Fairy tales collected by brothers Grimm. I went to their childhood home a few weeks ago. The original fairy tales aren't as dreamy as most people think, though.#SaveLockwoodandCo #LockNationGlobal

Lockwood and Co pic.twitter.com/mf5vsJkpP9 — Eva - Agent at Lockwood&Co (@TheEvaEm) July 30, 2023

Историите в оригиналната колекция обхващаха широк спектър от теми, от магически елементи до уроци от ежедневието, и често съдържат по-мрачни и по-насилствени елементи от версиите, които са станали по-популярни и променени с времето. Семейство Грим са имали за цел да запазят устните традиции на своята култура възможно най-автентично и ранните им издания не са били непременно предназначени само за деца, а за широката публика.

Тъй като изданията на „Детски и битови приказки“ са били преработени и преиздадени през годините, братя Грим са направили някои промени в историите, за да ги направят по-подходящи и за по-млада аудитория. Някои от по-насилствените или ориентирани към възрастни елементи са били силно смекчени и приказките са адаптирани, за да отговарят на променящите се вкусове и чувствителност на времето.

Реално погледнато те са приказки, но не в смисъла на думата, който ние днес разбираме – детски истории. Това са били по-скоро сказания и легенди, които определено са доста интересни и увлекателни и може би това е една от основните причини да се четат и до днес, а дори повечето от тях се изучават и в училище.

Въпреки това, оригиналните истории събрани от братя Грим изобщо не са подходящи за деца и когато купувате издание с приказки от тях, трябва да внимавате каква версия на конкретните приказки точно е поместена в даденото издание, за да не останете неприятно изненадани след това.

Още от автора:

Отворете вратата към нов свят: Професионалният писател и неговата магия с думите

Да помогнем на детето по-лесно да се адаптира в яслата: Ценни съвети за родители

Търсенето на истинската любов: Копнеж или проклятие

Тъмната страна на Оскар Уайлд: Неговите скрити демони и страсти

Съвети за щастливо майчинство: 9 стратегии за пълноценно родителство

Националният исторически музей: Съкровищница на българското наследство

Скали, вулкани и динозаври: Загадките на геологията

История и легенди: Един от най-старите манастири в Европа

Италия - земята на световното наследство

Цар Симеон и "Златният век" на българската култура: Вдъхновение и наследство

На разходка из Пулия: Най-забележителните места и любопитни факти

"Малкият принц": Как да се научим да гледаме със сърцето

Историята на Нобеловата награда: От първите лауреати до днес

Личности: Нежната поезия на Емили Дикенсън и какво се крие зад нея?

Знаехте ли това за Исак Нютон? Изненадващи факти за изобретателя

Най-красивите фонтани в Европа: 12 от най-величествените

Въпрос на оцеляване: Как водата ни поддържа живи и здрави

Колко е важно да се четат книги

Легенда и традиция: Тайнственият ритуал на нестинарството

Нос Калиакра – история и легенди

История на кафето, любопитни факти и традиции от различни краища по света

„Осъдени души“: По-велика ли е любовта, ако е обречена

10 истини за климатичните промени

Какво знаем за Св. Климент Охридски – патронът на най-старото висше учебно заведение у нас?

Интересни факти за 7-те чудеса на Древния свят

Айфеловата кула отблизо – малко известни факти за „Желязната лейди“ на Париж

Как се променя животът на една двойка след появата на децата?

Детски спомен: Какво ни дадоха книгите на братя Мормареви?

Български велики личности: Хаджи Димитър

Тайните на ДНК веригата

Първенците на България – кои са най-високите върхове у нас и какво знаем за тях?