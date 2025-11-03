"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Н ай-голямото пълнолуние за годината - „Луна на Бобъра“ - ще краси небето в началото на ноември, изглеждайки едновременно по-голямо и по-ярко от нормално пълнолуние, пише Newsweek.

Показването ще бъде това, което е известно като „суперлуна“, явление, което се случва, когато пълната луна се появи близо до Земята или по времето, когато орбитата на Луната я доближава най-близо до нея, в така наречения „перигей“.

Очаква се Луната в Бийвър да достигне пикова яркост на 5 ноември, въпреки че по това време ще бъде под хоризонта за американските зрители, което означава, че около това време ще има по-подходящи моменти за наблюдение на зрелището.

Някои смятат, че пълнолунието през ноември е получило прякора си заради това, че се появява по същото време, когато индианците и трапери традиционно поставят капани за бобри, за да правят козина от кожите на животните, докато други го свързват с изграждането на язовири от бобрите или подобна обща подготовка преди настъпващата зима.

🌕✨

On November 5, 2025, the Beaver Moon will light up the night sky and it’s not just any full moon, it’s a supermoon! 🌝💫

This means the Moon will be closer to Earth than usual, shining bigger and brighter than any other full moon this year pic.twitter.com/M6JeSGjdhG — ✨💫Cali💫✨ (@505Cali2) October 25, 2025

Къде да видите "Луната на бобъра"

Очаква се тазгодишната "Луна на Бобъра" да бъде под хоризонта по време на пика си сутринта на 5 ноември, така че вечерите на вторник, 4 ноември и сряда, 5 ноември вероятно ще бъдат най-доброто време да я уловите.

На 4 ноември залезът в Ню Йорк ще бъде около 16:48 ч., а изгревът на луната ще бъде около 16:00 ч., докато в Лос Анджелис залезът ще бъде около 16:57 ч., а изгревът на луната ще бъде 16:14 ч.

На 5 ноември залезът в Ню Йорк ще бъде около 16:47 ч., а изгревът на луната ще бъде 16:35 ч., докато в Лос Анджелис залезът ще бъде 16:56 ч., а изгревът на луната ще бъде 16:55 ч.

За наблюдателите в България, които се чудят кога ще могат да се насладят на това зрелище, Луната на бобъра" ще достигне своя пик на яркост в 15:19 ч. българско време на 5 ноември. Това е 7 часа по-късно от 8:19 ч. източно стандартно време в САЩ. Тъй като този пик е през деня и Луната все още ще бъде под хоризонта или твърде високо за оптимално възприятие на ефекта на "суперлуната" веднага след пика, най-добрите моменти за наблюдение ще бъдат вечерта на 4 ноември и вечерта на 5 ноември. В тези вечери, веднага след залез слънце (което в началото на ноември в България е около 17:15 - 17:30 ч.), Луната ще изгрява ниско над източния хоризонт, изглеждайки по-голяма и често с оранжев оттенък поради "лунната илюзия", преди да се издигне по-високо в небето.

Суперлуната може да изглежда по-оранжева около тези часове – достатъчно подходящо за есента – и така наречената „лунна илюзия“ може да я накара да изглежда по-голяма, отколкото е в действителност.

Това явление е вид оптична илюзия, която възниква в резултат на това, че мозъкът сравнява луната с размера на дърветата и сградите, наблюдавани в една и съща гледка към небето.

Когато "Луната на бобъра" се издигне още по-високо, размерът ѝ може да не изглежда толкова огромен, но все пак ще си струва да бъде уловена.

Кога е следващото пълнолуние?

Следващото пълнолуние след "Луната на бобъра" е – подходящо наречената – Студена Луна, която ще краси небето на 4 декември.

Наричана още „Дългата нощна луна“, това ще бъде последното пълнолуние за годината, като първото за 2026 г. ще бъде „Вълчата луна“, която ще бъде видима на 3 януари.