"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Това ще бъде най-голямото пълнолуние за годината

3 ноември 2025, 06:53
"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември
Източник: БГНЕС

Н ай-голямото пълнолуние за годината - „Луна на Бобъра“ - ще краси небето в началото на ноември, изглеждайки едновременно по-голямо и по-ярко от нормално пълнолуние, пише Newsweek.

Показването ще бъде това, което е известно като „суперлуна“, явление, което се случва, когато пълната луна се появи близо до Земята или по времето, когато орбитата на Луната я доближава най-близо до нея, в така наречения „перигей“.

Очаква се Луната в Бийвър да достигне пикова яркост на 5 ноември, въпреки че по това време ще бъде под хоризонта за американските зрители, което означава, че около това време ще има по-подходящи моменти за наблюдение на зрелището.

Някои смятат, че пълнолунието през ноември е получило прякора си заради това, че се появява по същото време, когато индианците и трапери традиционно поставят капани за бобри, за да правят козина от кожите на животните, докато други го свързват с изграждането на язовири от бобрите или подобна обща подготовка преди настъпващата зима. 

Къде да видите "Луната на бобъра"

Очаква се тазгодишната "Луна на Бобъра" да бъде под хоризонта по време на пика си сутринта на 5 ноември, така че вечерите на вторник, 4 ноември и сряда, 5 ноември вероятно ще бъдат най-доброто време да я уловите.

На 4 ноември залезът в Ню Йорк ще бъде около 16:48 ч., а изгревът на луната ще бъде около 16:00 ч., докато в Лос Анджелис залезът ще бъде около 16:57 ч., а изгревът на луната ще бъде 16:14 ч.

На 5 ноември залезът в Ню Йорк ще бъде около 16:47 ч., а изгревът на луната ще бъде 16:35 ч., докато в Лос Анджелис залезът ще бъде 16:56 ч., а изгревът на луната ще бъде 16:55 ч.

За наблюдателите в България, които се чудят кога ще могат да се насладят на това зрелище, Луната на бобъра" ще достигне своя пик на яркост в 15:19 ч. българско време на 5 ноември. Това е 7 часа по-късно от 8:19 ч. източно стандартно време в САЩ. Тъй като този пик е през деня и Луната все още ще бъде под хоризонта или твърде високо за оптимално възприятие на ефекта на "суперлуната" веднага след пика, най-добрите моменти за наблюдение ще бъдат вечерта на 4 ноември и вечерта на 5 ноември. В тези вечери, веднага след залез слънце (което в началото на ноември в България е около 17:15 - 17:30 ч.), Луната ще изгрява ниско над източния хоризонт, изглеждайки по-голяма и често с оранжев оттенък поради "лунната илюзия", преди да се издигне по-високо в небето.

Суперлуната може да изглежда по-оранжева около тези часове – достатъчно подходящо за есента – и така наречената „лунна илюзия“ може да я накара да изглежда по-голяма, отколкото е в действителност.

Това явление е вид оптична илюзия, която възниква в резултат на това, че мозъкът сравнява луната с размера на дърветата и сградите, наблюдавани в една и съща гледка към небето. 

Когато "Луната на бобъра" се издигне още по-високо, размерът ѝ може да не изглежда толкова огромен, но все пак ще си струва да бъде уловена.

Кога е следващото пълнолуние?

Следващото пълнолуние след "Луната на бобъра" е – подходящо наречената – Студена Луна, която ще краси небето на 4 декември.

Наричана още „Дългата нощна луна“, това ще бъде последното пълнолуние за годината, като първото за 2026 г. ще бъде „Вълчата луна“, която ще бъде видима на 3 януари.

Източник: Newsweek    
Суперлуна Луна на Бобъра Пълнолуние Перигей Ноември Наблюдение на Луната Астрономия Лунна илюзия Зрелище Изгрев на Луната
