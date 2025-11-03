За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

Ч етири дрона бяха забелязани в неделя вечер над белгийската военна база "Клайне Брьохел", която се ползва от НАТО. Това е поредния от серия инциденти през изминалия уикенд, предаде ДПА.

Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия

Белгийската информационна агенция "Белга" съобщи за инцидента, цитирайки кмета Стевен Матей. Полицейски хеликоптер е проследил дроновете, но в крайна сметка те са изчезнали на север към Нидерландия.

По-рано белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че през нощта на събота срещу неделя също са били забелязани дронове. Срещу тях бил използван смутител на сигнала, но без успех, каза той.

"Полицейски хеликоптер и автомобили преследваха дрон, но го изгубиха след няколко километра на север", написа Франкен в социалната мрежа X.

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Министърът описа дроновете като големи и заяви, че това "не е обичайно прелитане, а ясна мисия с цел базата "Клайне Брьохел". Разследването на инцидентите продължава.

Агенция "Белга" съобщи, че в събота е бил забелязан дрон и над летището в Антверпен.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Военната база в Клайне Брьохел в региона Фландрия беше част от годишното военно учение на НАТО през октомври за отбрана на територията на Алианса с ядрени оръжия, като в него участваха около 2000 военни.

По непотвърдена информация тази въздушна база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.