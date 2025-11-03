Свят

За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

Полицейски хеликоптер е проследил летателните апарати, но в крайна сметка те са изчезнали на север към Нидерландия

3 ноември 2025, 08:54
За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия
Източник: AP/БТА

Ч етири дрона бяха забелязани в неделя вечер над белгийската военна база "Клайне Брьохел", която се ползва от НАТО. Това е поредния от серия инциденти през изминалия уикенд, предаде ДПА.

Франкен: Дронове са забелязани над военна база в Белгия

Белгийската информационна агенция "Белга" съобщи за инцидента, цитирайки кмета Стевен Матей. Полицейски хеликоптер е проследил дроновете, но в крайна сметка те са изчезнали на север към Нидерландия.

По-рано белгийският министър на отбраната Тео Франкен заяви, че през нощта на събота срещу неделя също са били забелязани дронове. Срещу тях бил използван смутител на сигнала, но без успех, каза той.

"Полицейски хеликоптер и автомобили преследваха дрон, но го изгубиха след няколко километра на север", написа Франкен в социалната мрежа X.

Десетки дронове са засечени над военна база в Белгия

Министърът описа дроновете като големи и заяви, че това "не е обичайно прелитане, а ясна мисия с цел базата "Клайне Брьохел". Разследването на инцидентите продължава.

Агенция "Белга" съобщи, че в събота е бил забелязан дрон и над летището в Антверпен.

Неидентифициран дрон е забелязан над база на НАТО в Германия

Военната база в Клайне Брьохел в региона Фландрия беше част от годишното военно учение на НАТО през октомври за отбрана на територията на Алианса с ядрени оръжия, като в него участваха около 2000 военни.

По непотвърдена информация тази въздушна база е едно от местата в Европа, където се съхраняват американски ядрени оръжия.

Източник: БТА/Алексей Маргоевски    
дронове НАТО Белгия
Последвайте ни
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

Важните дати за пенсии и обезщетения през ноември

Важните дати за пенсии и обезщетения през ноември

pariteni.bg
Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

Винаги ли трицветните котки (calico) са женски

dogsandcats.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

<p>Единственият оцелял от катастрофата на Air India: &quot;Аз съм най-големият <strong>късметлия&nbsp;</strong>на света&quot;</p>

Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India: "Аз съм най-големият късметлия на света"

Свят Преди 17 минути

"Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство“

Издирват жена в района на Северна Витоша

Издирват жена в района на Северна Витоша

България Преди 22 минути

Спасителите съобщиха, че данните за местоположението ѝ са разнопосочни

<p>Социалният министър с добри новини за пенсиите и&nbsp;за майчинството през втората година</p>

Гуцанов: Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят

България Преди 43 минути

"От 3 години майчинските не бяха пипани, не знам дали осъзнавате, че това е огромен скок", категоричен бе Гуцанов

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

България Преди 47 минути

Причината е била аварирал тежкотоварен автомобил, съобщи директорът на Областното пътно управление-София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Свят Преди 48 минути

„Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“, каза американският президент на въпрос дали САЩ планират удари на сушата

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

България Преди 1 час

В последния момент управляващите промениха някои от параметрите на финансовата рамка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Свят Преди 2 часа

Засега няма издадено предупреждение за цунами

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

България Преди 2 часа

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия

<p>Ето колко общини спечели партията на Мицкоски на местните избори в РСМ</p>

ВМРО-ДПМНЕ спечели 21 от 33 общини на местните избори в РСМ

Свят Преди 2 часа

Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Свят Преди 2 часа

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Любопитно Преди 3 часа

Това ще бъде най-голямото пълнолуние за годината

,

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

Свят Преди 3 часа

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

Обсадата на Одрин

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Любопитно Преди 3 часа

Младата жена се движела из окупирана Франция като невинно селско момиче на велосипед

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

България Преди 3 часа

Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 3-9 ноември: Време за промени, осъзнаване и положителни развития

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 ноември, понеделник

Edna.bg

Треньорът на Берое е поставен на дръвника

Gong.bg

Халф на Левски минава прегледи, виси за дербито с ЦСКА

Gong.bg

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Nova.bg

Десетки загинали и стотици ранени при земетресение в Афганистан (ВИДЕО)

Nova.bg