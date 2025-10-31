Любопитно

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Кои ще са съперниците на Дино и Дечо от Лечителите?

31 октомври 2025, 15:24
Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)
Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”
Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”
Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях
Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име
Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара
Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"

В ълнуваща четворна елиминационна битка очаква номинираните воини в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. Колоритният борец Дино и младият музикант Дечо от племето на Лечителите ще излязат на Арената в борба за оцеляване, а техните двама съперници от Феномените ще бъдат определени по време на напрегнат племенен съвет. В края на съревнованието един от героите ще напусне екстремното риалити завинаги.

Тази вечер Сините ще се съберат около огъня, където ги очаква водещата Ралица Паскалева. Неочаквани ходове от страна на някои от новодошлите съплеменници в Резиденцията обаче ще преобърнат гласуването в изненадваща посока.

Източник: NOVA

Веднага след финала на сблъсъка на Арената, отпадналият воин ще бъде ексклузивен гост в официалния подкаст на предаването - “След Игрите”, където ще сподели всички любопитни детайли около своето приключение в Дивия север.

Кой ще успее да се спаси и за кого приказката ще приключи с горчив финал, гледайте в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

Източник: NOVA

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страницаInstagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova PlayVbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Източник: NOVA    
Игри на волята елиминационна битка риалити шоу воини Арена племенен съвет Дино Дечо Лечителите NOVA
Последвайте ни

По темата

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

Израел идентифицира телата на върнатите заложници, един от тях е с българско гражданство

"Пълзящ авторитаризъм": Тъмната страна на управлението на Зеленски

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Червени магнитни бури през ноември - кой е най-уязвим и как да се пазим

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Напрежението в Карибско море и новата дипломация на канонерките

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

carmarket.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 1 ден
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 1 ден
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 1 ден
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 1 ден

Виц на деня

Мъжът мълчи, защото не иска да се кара. Жената се кара, защото мъжът мълчи.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Откриха куп нарушения в Елените

Откриха куп нарушения в Елените

България Преди 17 минути

Има множество проблеми по цялото Черноморие

<p>След година на протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти</p>

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

Свят Преди 39 минути

Режимът на Александър Вучич прилича на политическа схема тип "Понци" - поддържа илюзия за легитимност чрез зрелища, докато отлага неминуемия си крах

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Виктор Орбан смути Джорджа Мелони

Свят Преди 49 минути

Джорджа Мелони, смятана за "възрастния в стаята" сред европейските популисти, имаше нелек ден с Орбан в Рим

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

Свят Преди 1 час

Брюкселският елит не бива да празнува прекалено рано

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

Съдът отмени ареста на собственика на „дома ужасите“ в с. Ягода

България Преди 1 час

С оглед на обстоятелството, че са събрани почти всички доказателства, съдът е счел, че няма реална опасност обвиняемият да въздейства върху свидетелите, да манипулира или укрие доказателства

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

Радев удостои с Почетния знак на президента дейци на културата

България Преди 1 час

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

Бюджетната комисия подкрепи ограничаването на износа на горива

България Преди 1 час

Предложението беше внесено от депутати от управляващата коалиция и "ДПС- Ново начало"

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред тленните останки на Иван Тенев ще е на 2 ноември

България Преди 2 часа

Погребението ще бъде на Централните софийски гробища от 15:30 часа

<p>Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея</p>

Утре е Архангелова задушница, как да се подготвим за нея

България Преди 2 часа

Тя предшества празника на Свети Архангел Михаил, водачът на небесните сили и покровител на душите на починалите

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

След скандала с принц Андрю: Дъщерите му тихомълком отлетяха в чужбина

Свят Преди 2 часа

35-годишната принцеса Юджини беше заснета в Париж, а принцеса Беатрис,бе забелязана в Саудитска Арабия

<p>Секси, млад и хомосексуален:&nbsp;Кой е Роб Йетен</p>

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Свят Преди 2 часа

Политическият възход на 38-годишния лидер на D66 е забележителен - от петото място до върха на нидерландската политика за по-малко от две години

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Карибите: Какво иска Доналд Тръмп и докъде ще стигне?

Свят Преди 2 часа

САЩ изпратиха толкова много военни кораби в Карибския басейн, че едва ли става дума само за борба срещу наркомафията

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Нито вещица, нито дух, Мелания раздава бонбони с луксозно палто

Свят Преди 2 часа

Първата дама не се маскира, но добавя деликатен намек към популярния англосаксонски празник чрез гардероба си

Снимката е илюстративна

Круизен кораб с над 200 души на борда заседна в река Дунав

Свят Преди 2 часа

Причината - ниско ниво на водите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

„Раздайте парите си“: Били Айлиш отправи силно послание към милиардерите

Любопитно Преди 3 часа

23-годишната поп звезда използва речта си при приемането на отличието „Музикален новатор“, за да призове милиардерите да поделят богатството си

Флагът на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ)

МААЕ с критично предупреждение: Руски удари застрашиха ядрени подстанции в Украйна

Свят Преди 3 часа

Генералният директор на МААЕ, Рафаеле Гроси, заяви: „Опасностите за ядрената безопасност остават много реални и постоянно присъстващи“

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Какво не знаем за Черно море

sinoptik.bg
1

Подхранват лешояди по европроект

sinoptik.bg

Енджи Касабие: Егоизъм е да искаш да имаш дете на всяка цена

Edna.bg

Крал Чарлз лиши брат си Андрю от титлата „принц“

Edna.bg

Байерн промотира още един голям талант, но първо трябва да го запази

Gong.bg

Илиян Филипов надъха Ботев за дербито: Това не е просто мач, а битката за Пловдив

Gong.bg

Мъж с българско гражданство е сред идентифицираните заложници, чиито тела върна „Хамас“ на Израел

Nova.bg

България превантивно спира износа на дизел и авиационно гориво

Nova.bg