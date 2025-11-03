Свят

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Засега няма издадено предупреждение за цунами

3 ноември 2025, 08:02
Източник: iStock photos/Getty images

З еметресение с магнитуд 5.6 беше регистрирано близо до бреговете на руския полуостров Камчатка. Това съобщи местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките, цитиран от ТАСС.

Епицентърът на земетресението е на 397 км от град Петропавловск Камчатски, а огнището - на дълбочина 42,5 км.

Камчатка, разположен в руския Далечен изток, представлява една от най-сеизмично активните зони на планетата. Тази изключителна геоложка активност е пряко следствие от местоположението на полуострова по протежение на т.нар. Тихоокеански огнен пръстен. Там Тихоокеанската тектонска плоча непрекъснато се подпъхва под Охотската плоча, процес, който е отговорен за формирането на Камчатско-Курилската падина и интензивната сеизмична и вулканична дейност в региона.

През годините Камчатка многократно е била сцена на мощни земетресения. Един от най-силните регистрирани трусове беше през 2011 г., когато земетресение с магнитуд 8.7 разтърси района, генерирайки значителни вълни цунами в Тихия океан. Други забележителни събития включват трус от 7.9 по Рихтер, който предизвика цунами с височина между 3 и 4 метра в Елизовския район, както и редица земетресения с магнитуд над 6.0 и 7.0, като тези от 7.4 и 6.9, засягащи главно източното крайбрежие и районите около град Петропавловск Камчатски.

Тези събития подчертават постоянния риск, пред който е изправен регионът. Заради тази постоянна заплаха от земетресения и потенциални цунами, районът се наблюдава изключително внимателно от специализирани институции. Местният клон на Единната геофизична служба на Руската академия на науките е в постоянен мониторинг, подкрепен от данни от международни центрове като Американската геофизическа служба и Европейско-средиземноморския сеизмологичен център.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
камчатка земетресение
