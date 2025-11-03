Свят

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

3 ноември 2025, 06:50
Източник: iStock

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС. Заявки се приемат от 30 октомври до 13 ноември, съобщи Deutsche Welle.

Европейската комисия предоставя на 40 000 млади европейци възможността да пътуват безплатно из страните членки на ЕС. Заявки се приемат от 30 октомври до 13 ноември. 18-годишните граждани на Европейския съюз ще могат да пътуват в периода от първи март до май 2026 година. Победителите ще бъдат обявени през януари следващата година.

Пътуванията се финансират в рамките на програмата DiscoverEU, започнала през 2018-а. Общата сума на средствата, предоставени за този етап от конкурса, е около 22 милиона евро.

Около 300 000 вече са пътували безплатно из Европа

От програмата вече са се възползвали около 300 000 младежи. Възможност да подадат заявка на сайта European Youth Portal могат тези граждани на ЕС, които са родени през 2007 година. Заявката може да бъде подадена за един човек или за пътуване в група до петима души на възраст 18 години. Могат да участват и млади хора с ограничени възможности - на тях ще им бъдат предоставени не само билети, но и допълнителна поддръжка, например билет за придружител.

При подаването на заявката трябва да се направи неголям тест от пет въпроса, свързани с ЕС, с изборите за Европейски парламент, както и с младежките инициативи на Общността. Победителите ще бъдат избрани на базата на отговорите. За всяка страна от ЕС е предвидена определена квота билети.

Билетите ще бъдат основно за влак

Победителите ще получат безплатни билети за пътуване с продължителност до 30 дни. Те ще трябва да покриват сами останалите си разходи, но са възможни намаления например за престоя в хотелите или за посещенията в музеите.

Билетите ще бъдат основно за влак, но може да са и за автобус или ферибот. Самолетни билети ще се предоставят само в изключителни случаи. Билетите ще се купуват от организация, която ще бъде определена от Европейската комисия.

Източник: Deutsche Welle    
