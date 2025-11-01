Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Проливен дъжд се изля над Ню Йорк, жертви и транспортен хаос

Адска турбуленция - видео показва как ловците на урагани преминават през окото на бурята „Мелиса“

Секси, млад и хомосексуален: Кой е Роб Йетен, фаворитът за следващ премиер на Нидерландия

Любимецът на ЕС: Роб Йетен е фаворит за изборите в Нидерландия

След година на студентски протести пукнатините в сръбското управление се превърнаха в пропасти

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Година от ужаса в Нови Сад, стотици хиляди на протест в Сърбия

С кандал на концерта на Цеца Величкович във Вeлес, Северна Македония, в петък вечер - звездата на сръбската музика развя на сцената българското знаме, предава NOVA.

Цеца: Бог написа страхотна история с кариерата ми

Това предизвика бурно недоволство сред публиката и освирквания. Въпреки реакцията Цеца продължи да пее, загърната във флага на България.

МВнР реагира на публикации за изгорено българско знаме в РС Македония

След скандала на концерта певицата направи изявление, като обясни, че жестът ѝ бил погрешно разбран и че не е имала намерение да обиди никого.