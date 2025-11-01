Свят

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Тя беше освиркана от публиката, но продължи да пее

1 ноември 2025, 20:54
С кандал на концерта на Цеца Величкович във Вeлес, Северна Македония, в петък вечер - звездата на сръбската музика развя на сцената българското знаме, предава NOVA.

Цеца: Бог написа страхотна история с кариерата ми

Това предизвика бурно недоволство сред публиката и освирквания. Въпреки реакцията Цеца продължи да пее, загърната във флага на България.

МВнР реагира на публикации за изгорено българско знаме в РС Македония

След скандала на концерта певицата направи изявление, като обясни, че жестът ѝ бил погрешно разбран и че не е имала намерение да обиди никого.

Източник: NOVA    
Цеца Величкович Концерт Северна Македония Българско знаме
