Любопитно

Андре Токев: Детето в мен не си е тръгвало. Вторият шанс е важен

Готвачът в откровена изповед пред Мон Дьо

2 ноември 2025, 10:38
Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)
Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)
Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”
Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”
Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях
Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

А ндре Токев говори пред Мариян Станков - Мон Дьо за личните си слабости с пълна откровеност. Споделя, че дълго време е живял „в бъдещето“, бързал е, опитвал се е да изпреварва събитията. Днес смята, че е успял да овладее тази черта. Ако можеше да промени още нещо, би избрал това, което би го направило „по-лек за хората“.

Две култури, едно самосъзнание

Роден между Германия и България, Токев описва детството си през призмата на двойната идентичност. „В България бях немец, в Германия – българин.“ Според него обаче това е богатство: дисциплина от едната страна, импровизация от другата. Дъщеря му е дала прост отговор, на сложните житейски въпроси, който той възприема като философия: „Аз съм дете.“

Източник: NOVA

Тази смес от култури и ранният досег с френското образование в Алжир, благодарение на родителите му, поставят основите на кулинарната му кариера. Въпреки че владее езици и има множество възможности, избира професия, която в България преди десетилетия не се е смятала за престижна: „Исках да докажа, че готвачът може да бъде успешен.“

От световни лидери до Мишлен

Кариерният път на Токев го среща с държавни лидери, холивудски актьори и дипломатически делегации. За него най-голямото предизвикателство не са специалните изисквания, а простите ястия, които трябва да бъдат изпълнени перфектно.

Той разглежда темата за звезда на „Мишлен“ в България като системен въпрос. Подчертава, че е работил за това години наред, включително на държавно ниво. Според него страната разполага с потенциал, но липсва обединение: „Егото е голямо. Това не е битка на един готвач, а общ проект — от фермери до институции.“

Ноември 2021: падението, спомените и последиците

Токев не бяга от темата за инцидента през 2021 г., когато шофира с 1,9 промила алкохол. Казва, че има „черна лента“ в паметта си от момента и трудно обяснява това на хората. Най-болезнената среща след случката е с дъщеря му - семейството обаче застава зад него.

Лишаването от свобода описва като период на размисъл. Подчертава, че отношението към него в затвора е било човешко, а не основано на популярността му. За него този период е и проверка на приятелства: „Не съм ги броил, но имаше хора, които си тръгнаха.“

Източник: NOVA

Токев споделя, че по-трудната част е не да прости на себе си, а да убеди обществото, че иска да се поправи: „Вторият шанс е важен“. По думите му, загориш ли ястие - готвиш отначало.

След инцидента: стойности, трапеза и принадлежност

Токев казва, че любовта и семейството са станали по-силни след кризата. Разбрал е значението на загубеното време и близост.

Попитан го как би „сготвил прошката“. Отговорът му е, че „за прошката има две менюта. Едното е дегустационно.  Много степени,  където да покажеш цялото си  можене.  Другото обаче, което можеш да направиш  прошка, е това, което аз обожавам  да правя, да покана приятели  навън, на една хубава маса  и може би мога  да направя  изкуплението с една  хубава, богата трапеза“.

На финала, ако трябва да даде оценка за себе си от позицията на Бог, отказва: „Не искам да съм Господ. Трудна работа. Така ми е добре - да съм Андре Токев.“

Последвайте ни
Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

Откриха мъж отшелник в Пирин - обявен за мъртъв преди 10 години

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Масово кръвопролитие във влак във Великобритания

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

Кристин Лагард: България ще приеме еврото след два месеца

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Съкращенията на персонал надвисват и над производителите на EV

Съкращенията на персонал надвисват и над производителите на EV

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 18 часа
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 14 часа
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 13 часа
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 12 часа

Виц на деня

– Скъпи, заради красотата ми или заради интелекта ми ме обичаш? – За чувството ти за хумор, мило...
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Дръзкият обир в Лувъра: Повдигнаха обвинение на 38-годишна жена

Свят Преди 1 час

Адвокатът на жената - Адриен Сорентино, заяви пред представители на медиите, че неговата клиентка е "потресена"

<p>Виетнам може да получи C-130 самолети и хеликоптери от САЩ&nbsp;</p>

САЩ преговарят с висши лидери на Виетнам в Ханой

България Преди 1 час

Министърът на отбраната на САЩ Пийт Хегсет се очаква в столицата на Виетнам

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Смъртоносен пожар в магазин в Мексико отне живота на десетки хора

Свят Преди 2 часа

Сред загиналите има и деца

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

Внимание! Пет трамвайни линии в София с променени маршрути заради ремонт

България Преди 3 часа

От средата на октомври данните за градската мобилност в София вече са отворени и информацията, която движи града, вече е достъпна за всички

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

Изпращаме Иван Тенев в последния му път

България Преди 3 часа

Той е носител на редица награди в България и чужбина

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Big Brother се раздели с най-опитния от съквартирантите си

Любопитно Преди 3 часа

Калин не успя да събере достатъчно подкрепа от зрителите на NOVA

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Как да си приготвим „жив“ чай за зимата: Вкусен и здравословен във всяка глътка

Любопитно Преди 3 часа

Зимата наближава и имунната ви система се нуждае от постоянна подкрепа

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Как се живее без ток и вода: Хората от Чернигов разказват

Свят Преди 3 часа

Ударите на Русия принуждават властите в града постоянно да спират тока

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Унгарската зависимост от руския петрол се сблъсква с реалността

Свят Преди 3 часа

Будапеща твърди, че алтернативните доставки от Хърватия са скъпи и недостатъчни, но експерти и Загреб оспорват това

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Какво се случва с тялото, ако пропускаме закуската всеки ден

Любопитно Преди 3 часа

Когато пропускаме закуската, организмът ни наистина го усеща – и то не по най-добрия начин

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

"Най-обитаваната гора в света": Извити дървета, НЛО и страховити истории в Трансилвания

Свят Преди 3 часа

Тази гора в Румъния е място, където човешкото въображение може да се развихри

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

Есен в пауза: Слънчева неделя с до 23°, но от понеделник - облаци и застудяване

България Преди 4 часа

Максималните температури ще бъдат между 18° и 23°

Артър Джеймс Балфур

2 ноември: Как 67 думи променят Близкия изток завинаги

Любопитно Преди 4 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Български музиканти участваха в откриването на Големия египетски музей

Свят Преди 11 часа

Събитието събра делегации от 79 държави

Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Вендета на остров Крит, убити и много ранени

Свят Преди 12 часа

В ранните часове на събота неизвестни нападатели са открили огън по къщи, автомобили и жители

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Съквартирант е изгонен от Big Brother заради агресия

Любопитно Преди 12 часа

Диджеят Иван Абаджиев напусна Къщата след неприемливо държание

Всичко от днес

От мрежата

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Французи ще преплуват Атлантика

sinoptik.bg
1

Гигантът Ан-124 "Руслан" кацна в София

sinoptik.bg

Edna красавица на 69! Днес празнува Мария Каварджикова

Edna.bg

Днес имен ден празнува всеки с рядкото име...

Edna.bg

Асоциацията на българските футболисти: Това не е просто инцидент, а рана по лицето на футбола ни

Gong.bg

Джамал Мусиала се завръща през декември

Gong.bg

Мистерията с открития в Пирин мъж: Пребивавал е и в Гърция

Nova.bg

Гигантът Ан-124 "Руслан" кацна в София

Nova.bg