Шофьор помете паркирани коли в центъра на София, как се стигна до инцидента (ВИДЕО)

Ш офьор помете паркирани коли в центъра на София в неделя вечерта. Инцидентът стана на бул. „Витоша”. Като по чудо няма пострадали.
Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила. Той беше задържан за 24 часа.
На кадри, предоставени от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи колата.
Константин Атанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.
„Водачът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Пред полицаите обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало”, разказа Атанасов пред NOVA.
Според него обаче скоростта е била по-висока.