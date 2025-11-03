Шофьор помете паркирани коли в центъра на София, как се стигна до инцидента (ВИДЕО)

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

Ш офьор помете паркирани коли в центъра на София в неделя вечерта. Инцидентът стана на бул. „Витоша”. Като по чудо няма пострадали.

Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила. Той беше задържан за 24 часа.

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

На кадри, предоставени от собственици на съседен до мястото на катастрофата магазин, се вижда моментът на удара и високата скорост, с която се движи колата.

Константин Атанасов е един от потърпевшите. Според него ударените паркирани автомобили са били четири, както и един контейнер за боклук.

„Водачът се държеше нагло и предизвикателно. Смееше се през цялото време. Пред полицаите обясняваше, че се е движел с 50 км/ч и не знае какво е станало”, разказа Атанасов пред NOVA.

Според него обаче скоростта е била по-висока.