Гуцанов: Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят

С над 2/3 ще се увеличат средствата, ако майката отиде на работа през втората година. Това каза социалният министър Борислав Гуцанов пред журналисти преди Надзорния съвет на НОИ.

"Надали има по-щастлив човек от мен, че има второ заседание на надзорния съвет на НОИ, тъй като от 3 години не бяха покачвани майчинските през втората година. След малко се надявам, че гласуването ще бъде такова - от 780 лева отиваме на 900 лева. Досега 50% се връщаха от средствата, ако майката отиде на работа през втората година, а сега се връщат 75%, с над 2/3 се увеличават средствата. С това помагаме на майките, стимулираме ги да се върнат към икономиката и да си гледат децата", коментира той.

Предлаганото увеличение на осигурителната вноска с 2 процентни пункта най-вероятно ще бъде прието от Надзорния съвет на Националния осигурителен институт (НОИ). Това заяви министърът на труда и социалната политика Борислав Гуцанов преди съвета на НОИ, където ще се обсъждат корекциите по държавното обществено осигуряване, предаде репортер на БГНЕС.

„Въпросът е, че се взе едно решение, което е абсолютно правилно. Нямаше човек от Съвета за съвместно управление, който да не е гласувал. Нямаше против, нямаше въздържали се“, каза министър Гуцанов.

По отношение на повишаването на осигуровките, той добави: „Министерството на финансите е преценило, че това е правилното повишаване на в момента. То и социалното министерство определят пътната карта, която е необходима по решение на Народното събрание за пенсионните реформи“.

Правителството не се отказало да се бори със сивата икономика. „Не само, че не сме се отказали, но продължаваме изключително активно борбата със сивата икономика. Продължавам да смятам, че най-големият резерв в страната ни е в борбата със сивата икономика. Ще видите след няколко седмици до месец следващите действия от страна на нашето министерство“, обеща социалният министър.

"От 3 години майчинските не бяха пипани, не знам дали осъзнавате, че това е огромен скок", категоричен бе Гуцанов.

Пенсиите

"Знаете, че много време те не бяха осъвременявани, докато сега за 2-ра поредна година швейцарското правило остава в сила и те ще бъдат осъвременени някъде около 8%, но това ще стане ясно през 1-2 седмица на следващата календарна година. Не позволихме по никакъв начин, в едно много трудно положение, да бъдат засегнати най-уязвимите съсловия да бъдат засегнати", каза още социалният министър.

"Всичко е диалог и се стигна до това решение, което е най-правилно за социалното положение на хората в страната", категоричен бе Гуцанов.

"Важен е крайният момент, за който ние говорим - без диалог и без нашите партньори - това не може да се случи. Благодаря на премиера и на финансовия министър. Така се решават нещата в страната - с диалог", допълни той.

"Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят", уточни социалният министър.