Свят

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити", заяви американският държавен глава

Обновена преди 3 минути / 3 ноември 2025, 08:23
Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това
Източник: iStock photos/Getty images

А мериканският президент Доналд Тръмп заяви, че Русия и Китай провеждат ядрени опити, "но не говорят за това", без обаче да уточни естеството им, в излъчено интервю за американската телевизия CBS, предаде Франс прес.

"Русия провежда опити, Китай провежда опити, но те не говорят за това", заяви американският лидер.

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

"Ние ще провеждаме опити, защото другите провеждат опити. Северна Корея провежда опити. Пакистан провежда опити", каза той и добави: "Знаете ли, колкото и мощни да са ядрените оръжия, светът е голям. Не знаете непременно къде се правят опити. Те правят подземни опити, на голяма дълбочина, където хората не знаят какво се случва. Чувствате леки вибрации. Те правят опити, а ние не правим. Трябва да правим".

"Това, което казвам, е, че ще правим ядрени опити, както правят други страни", посочи Тръмп, без да отговори конкретно на въпрос за самата детонация на ядрено устройство, което САЩ не са практикували от 1992 г.

Тръмп нареди на Пентагона незабавно да започне тестове с ядрени оръжия

Неговият министър на енергетиката Крис Райт заяви пред телевизия Fox News, че не става въпрос за "ядрени експлозии".

"Мисля, че тестовете, за които говорим в момента, са системни тестове", заяви Райт в интервю за "Фокс Нюз". "Това не са ядрени експлозии. Това са така наречените некритични експлозии", добави той.

Кремъл: Изпитанията на "Буревестник" не попадат в категорията на ядрени тестове

Тестовете ще включват всички останали части на ядреното оръжие, за да бъде гарантирано, че те функционират и могат да предизвикат ядрен взрив, каза още Райт, чиято агенция отговаря за ядрените опити на САЩ.

Тестовете ще бъдат извършени с нови системи, за да се гарантира, че новите ядрени оръжия са по-добри от предишните, посочи министърът.

Малко по-късно, след като американският президент Доналд Тръмп обяви, че Китай е сред онези, които са извършили тайни тестове, неизвестни за обществеността, страната отрече да е провеждала ядрени изпитания, предаде АФП.

„Китай винаги е следвал пътя на мирното развитие, провежда политика на непърва употреба на ядрено оръжие, поддържа отбранителна ядрена стратегия и стриктно спазва поетия ангажимент за прекратяване на ядрените опити“, заяви говорителката на китайското външно министерство Мао Нин.

Източник: БТА, Алексей Маргоевски, БГНЕС    
Тръмп Русия Китай ядрени опити
