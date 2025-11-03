3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Н а 3 ноември 1912 г. българската армия започва обсадата на османския град Одрин (днешен Едирне) – едно от най-значимите и героични сражения в историята на България. Това събитие бележи повратен момент в хода на Първата балканска война и остава символ на българската военна доблест, саможертва и стратегическа решителност.

През есента на 1912 г. Балканският съюз – България, Сърбия, Гърция и Черна гора – започва война срещу Османската империя с цел освобождение на останалите под турска власт християнски народи. За България това е и борба за довършване на делото на националното обединение – за Македония и Тракия.

Още в първите седмици на войната българската армия постига впечатляващи победи при Лозенград (Къркклисе) и Люлебургас, с които открива пътя към Източна Тракия и самия Одрин – ключовата османска крепост, пазеща подстъпите към Цариград.

Одрин – непревземаемата крепост на Османската империя

Одрин е не просто град, а мощен укрепен лагер – един от най-силно защитените в Европа в началото на ХХ в. Крепостта е изградена по съвременни за времето инженерни стандарти:

система от основен и външен отбранителен пръстен,

над 150 бетонни и землени форта,

въоръжени с над 400 оръдия,

и защитавани от около 60 000 турски войници под командването на Шукри паша.

Защитата на Одрин има не само стратегическо, но и символично значение за Османската империя – това е бившата ѝ столица и последната бариера пред пътя към Цариград.

Българската обсада започва

На 3 ноември 1912 г. българските войски от Втора армия, командвани от генерал Никола Иванов, започват обсадата на Одрин. Към тях е присъединена и сръбска дивизия под командването на генерал Степа Степанович, в знак на съюзническа подкрепа.

Обсадата е тежка и продължава повече от четири месеца. Българските войници са изправени пред сурови условия – студ, дъжд, кал, недостиг на провизии и постоянни артилерийски дуели. Но въпреки всичко, духът им остава непоколебим.

„Одрин не е крепост – той е цяла държава“, казва един от офицерите, описвайки колосалната система от укрепления.

Ключова роля в подготовката и провеждането на обсадата играе генерал Георги Вазов, брат на писателя Иван Вазов. Той е инженер по образование и командир на Източния сектор – човекът, който създава плана за решителния щурм.

Под негово ръководство българските сапьори копаят окопи, подкопават фортове, изчисляват траектории и планират настъпление под прикритието на нощта.

Щурмът и падането на крепостта

След месеци на изтощителна обсада, на 13 март 1913 г. започва генералното настъпление. За два дни, с изключителна храброст и дисциплина, българските и сръбските войски превземат редица ключови фортове.

На 26 март 1913 г., след ожесточени боеве, Одрин пада. Шукри паша предава града на генерал Георги Вазов с думите: „Господин генерал, войниците ви се биха като лъвове“.

Това е първият случай в света, когато модерна европейска крепост е превзета чрез щурм – подвиг, който впечатлява дори военните експерти от Франция и Германия.

Значение и последици

Падането на Одрин е решаваща победа за България и Балканския съюз. То срива османската отбрана в Тракия и ускорява пътя към примирие. Събитието укрепва международния престиж на България и доказва високата подготовка на нейната армия. Но радостта е кратка – няколко месеца по-късно избухва Междусъюзническата война, която променя съдбата на постигнатите успехи.

Малко куче, голяма мисия: Лайка полетя към звездите

На този ден през 1957 г. от космодрума Байконур в Казахстан се издига ракета, която ще промени завинаги историята на човечеството. На борда ѝ не е човек, а едно малко куче – Лайка, първото живо същество, изстреляно в орбита около Земята. С нея започва най-емоционалната и противоречива страница от ранната космическа ера.

Само месец по-рано, на 4 октомври 1957 г., Съветският съюз шокира света с изстрелването на „Спутник-1“, първия изкуствен спътник на Земята. Започва Космическата надпревара между СССР и САЩ – символ на технологичното и идеологическото съперничество на Студената война.

В стремежа си да затвърди предимството си, Москва решава да направи следващата крачка – да изпрати живо същество в орбита. Само за 4 седмици съветските инженери проектират и сглобяват „Спутник-2“, космическа капсула, по-голяма и по-сложна от първата.

Избраницата за мисията е Лайка – малко бездомно куче от улиците на Москва, намерено през есента на 1957 г. Тя е около тригодишна, смесена порода, спокойна и търпелива – качества, които я правят подходяща за трудните изпитания на космическия полет. Заедно с нея са тренирани още две кучета – Албина и Мушка, но именно Лайка получава задачата, която ще я направи безсмъртна.

„Спутник-2“

Капсулата тежи около 500 килограма и има сложна система за поддържане на живот: кислород, хранителен гел и вентилация. Лайка е поставена в малък херметизиран отсек, където може да стои седнала, без възможност за движение. В скафандъра ѝ са вградени сензори, които измерват пулса, дишането и температурата – първите биологични данни, изпращани от орбита.

В 22:28 ч. московско време ракетата „Спутник-2“ излита. Полетът е успешен – Лайка излиза на орбита и става първият жив посланик на Земята в Космоса. Новината обикаля света и предизвиква вълнение и възторг. Вестниците излизат с големи заглавия, а по радиото звучи името на малката героиня.

Тъжната истина за съдбата ѝ

Официалната версия по онова време твърди, че Лайка живее няколко дни на орбита, преди да загине безболезнено от липса на кислород. Истината обаче излиза наяве десетилетия по-късно – през 2002 г. един от учените от мисията признава, че Лайка е загинала само няколко часа след старта, вследствие на прегряване в капсулата.

Трагичната ѝ съдба предизвиква големи морални дебати и поставя въпроса за цената на научния напредък. Но същевременно Лайка става символ на жертвеността в името на знанието.

„Спутник-2“ обикаля Земята над 2000 пъти и остава в орбита до април 1958 г., когато навлиза в атмосферата и изгаря. Научните данни от мисията помагат на учените да разберат по-добре влиянието на безтегловността и радиацията върху жив организъм – знания, които стават основа за бъдещите пилотирани полети.

Само четири години по-късно, през 1961 г., Юрий Гагарин ще изрече прочутото „Поехали!“ и ще осъществи мечтата, за която Лайка даде живота си.

Днес Лайка е призната по цял свят като първия „космонавт“ и герой на научния прогрес. В Москва е издигнат паметник пред Института за авиационна медицина, а малката ѝ бронзова фигура стои на постамент във формата на ракета, насочена към небето.

Родени:

1749 г. – роден е откривателят на азота, шотландският физик и химик Даниъл Ръдърфорд

1801 г. – роден е италианският композитор Винченцо Белини

1852 г. – роден е 122 японски император Мейджи

1900 г. – роден е създателят на Адидас Адолф Даслер

1957 г. – роден е шведският актьор Долф Лундгрен („Роки“ IV, „Конфликт в малко Токио“, „Универсален войник“, „Джони Мнемоник“, „Непобедимите“, „Крийд“2)

