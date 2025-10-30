Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Н ова вълнуваща номинационна битка очаква зрителите на приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След неуспеха в сблъсъка и тежкото наказание вчера, днес Лечителите ще опитат да избегнат сигурна загуба на един от своите тази седмица. Съревнованието ще изпита баланса, доверието и работата в екип на двете племена, но само двама воини ще се превърнат в истински герои за своя отбор.

Източник: NOVA

Междувременно на Блатото отношенията между всички в Зеления лагер ще се изострят заради грубото нарушение на правилата от страна на капитана Теодор-Чикагото и най-доверените му съюзници Дино и Траян. Ще успеят ли Лечителите да преодолеят различията си, за да се доберат до ценната победа и кои двама от тях ще бъдат номинирани?

Ще запишат ли Феномените нова победа на Арената? Какво очаква провинилите се вчера участници? И ще се справят ли Зелените с предизвикателството на Блатото?

Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.