Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Кой от Лечителите ще бъде номиниран тази вечер?

30 октомври 2025, 17:35
Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

"Тя била измъчвана и убита заради вярата си"
Ексклузивно: Полицаят на годината в Атланта – кой е българинът Мирослав Петков

Лорън Санчес заслепи с мини рокля на вечеря с Джеф Безос (СНИМКИ)

Мина от Big Brother: Бях злобна към Сияна! Съжалявам, но поведението ѝ е леко! (ВИДЕО)

Н ова вълнуваща номинационна битка очаква зрителите на приключенското риалити “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA. След неуспеха в сблъсъка и тежкото наказание вчера, днес Лечителите ще опитат да избегнат сигурна загуба на един от своите тази седмица. Съревнованието ще изпита баланса, доверието и работата в екип на двете племена, но само двама воини ще се превърнат в истински герои за своя отбор.

Междувременно на Блатото отношенията между всички в Зеления лагер ще се изострят заради грубото нарушение на правилата от страна на капитана Теодор-Чикагото и най-доверените му съюзници Дино и Траян. Ще успеят ли Лечителите да преодолеят различията си, за да се доберат до ценната победа и кои двама от тях ще бъдат номинирани?

Ще запишат ли Феномените нова победа на Арената? Какво очаква провинилите се вчера участници? И ще се справят ли Зелените с предизвикателството на Блатото?

Не пропускайте да видите в “Игри на волята” тази вечер от 20:00 ч. по NOVA.

