Вероятно мъжът се е прострелял сам

1 ноември 2025, 16:30
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Източник: Thinkstock/Guliver

О ткриха мъртъв мъжа, който полицията издирваше за снощното убийство на 45-годишна жена в центъра на София. Това съобщиха пред "Фокус" от МВР.

Част от ул. "Пиротска“ е оградена с полицейски ленти, има екипи на полицията и спешна помощ. 

Убийство в София, извършителят още се издирва

Вероятно мъжът се е прострелял сам.

Припомняме, че в петък през нощта жена на 45 години беше застреляна в магазин центъра на София.

Сигналът са убийството е получен около 22:59, а линейката е пристигнала за 8 минути. Медиците обаче само са констатирали смъртта на жертвата.

Преди години мъжът е бил задържан заради упражнено домашно насилие върху жената, предава "24 часа". Сигналът обаче не бил от нея, а тя отказала да подаде жалба. 

Той е бил автотърговец, продавал луксозни коли. Намерен е в такава - електрически модел "Тесла". 

Източник: Фокус, 24 часа    
Убийство София Полиция
