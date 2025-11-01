Любопитно

Галин: Хората, които участват в „Игри на волята“. са абсолютни герои! (ВИДЕО)

Какво се случва, когато класически музикант, попфолк звезда и професионален грим артист се срещнат на едно място

1 ноември 2025, 09:13
Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер
Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)
Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”
Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”
Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях
Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име
Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

К акво се случва, когато класически музикант, попфолк звезда и професионален грим артист се срещнат на едно място? Получава се експлозивен разговор за волята, славата и границите на човешкото търпение - такъв е новият епизод на „След Игрите“ с Ваня Запрянова.

Недялко Дочев - Дечо, един от любимците на зрителите, влиза в студиото с усмивката, която не напуска Арената. Той признава, че се е научил да оцелява чрез самоирония и че мечтата му да участва в приключенско риалити го е следвала от дете. „Музикант къща не храни, но музикант къща гради“, твърди уверено Дечо и разказва за трудното начало с уроците по китара, за строгата си майка и за приятелката си, която стои зад всяка негова битка. А когато водещата Ваня Запрянова стигна до темата за плуването и думите на Николета за „най-лошия бътърфлай, който е виждала“, усмивката не слиза от лицето му.

В епизода гостуват също и поп фолк изпълнителят Галин и професионалният грим артист Анита Ташева от сезон 6, които имат какво да кажат за новите участници и техните стратегии. Галин признава, че не пропуска епизод, определя участниците като „абсолютни герои“ и се шегува, че би участвал, ако лятото не беше най-ангажираният сезон за него. Анита пък споделя кой заслужава да влезе в “Sesame Турнири на волята”, какви са тенденциите за перфектния грим този сезон и защо вярва, че Ръждавичка и Чикагото са най-заслужилите финалисти.

Разговорът не подминава и пикантните теми - любовният триъгълник в Дуранкулак, фенските крайности и въпросът кои са най-секси жената и мъжът в „Игри на волята“ 2025 според звездните гости.

Участвала ли е наистина Александра в клип на Галин? Каква е подготовката на Дечо за „Игри на волята“ и с какво според него той успя да спечели любовта на публиката? Каква е истинската причина Галин да иска да участва в предаването и как би изглеждало племе в „Игри на волята“ само от поп фолк изпълнители?

Гледайте епизодите на “След Игрите Podcast” в Nova PlayVbox7 и YouTube.и следете всичко най-интересно за подкаста във FacebookInstagram и TikTok.

Последвайте ни
Полицията издирва извършител на убийство в София

Полицията издирва извършител на убийство в София

Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

Радев за своя партия: Хората настояват, само аз мога да я обявя

Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители

Министър Вълчев с послание за празника: Всички сме будители

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

BBC: Процесът на баналността - трима българи и сянката на Кремъл във Франция

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Защо коремите на някои котки висят

Защо коремите на някои котки висят

dogsandcats.bg
30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Ексклузивно

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка

Преди 2 дни
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
Ексклузивно

Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса

Преди 2 дни
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Ексклузивно

Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея

Преди 2 дни
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Ексклузивно

Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче

Преди 2 дни

Виц на деня

- Добро утро, госпожо! Как е Вашето главоболие днес? - Стана рано и отиде за риба.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Студенти се събират в Нови Сад в нощта срещу 1 ноември, преди големия антиправителствен митинг, който ще отбележи година от трагедията на местната гара

Година от ужаса в Нови Сад, Сърбия скърби за 16 жертви

Свят Преди 1 час

В 11:52 ч. – момента на трагедията – е планирано да се проведат 16 минути мълчание

<p>Дрон предизвика хаос на летището в Берлин</p>

Дрон предизвика хаос на летището в Берлин

Свят Преди 2 часа

Очевидец е съобщил, че е видял дрон в района на летището. Летателният апарат обаче не е бил открит след сигнала

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

Циганско лято през уикенда, после идва рязка промяна във времето

България Преди 2 часа

Вижте прогнозата за времето за следващите няколко дни

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Има ли смисъл от охладителите за лаптопи

Технологии Преди 3 часа

Подложките с вентилатори са често препоръчвани, но полезни ли са реално

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Съдът в Лозана анулира пълната забрана за руски спортисти

Свят Преди 9 часа

Това бе решение след руската инвазия в Украйна през 2022 г.

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

България Преди 10 часа

Кулминацията на празничното честване бе „Огънят на признанието“

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Свят Преди 11 часа

Хиляди жители на Нови Сад излязоха по улиците, за да посрещнат първите участници в похода

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Свят Преди 11 часа

Орбан е поискал изключение от американските санкции

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Френски съд осъди българите, поругали мемориал в Париж

Свят Преди 12 часа

Присъдата до голяма степен съответства на исканията на прокуратурата

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Пентагонът одобри ракети "Томахоук" за Украйна

Свят Преди 13 часа

Oкончателното политическо решение e в ръцете на президента на САЩ Доналд Тръмп

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Любопитно Преди 13 часа

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

България Преди 14 часа

Поне 10 трамвая изчакваха

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

Санкциите на САЩ може да спрат рафинерията в Бургас след 21 ноември

България Преди 14 часа

Търговци се опасяват повече от възможността от поскъпване на горивата на едро

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Латвия излиза от Истанбулската конвенция

Свят Преди 14 часа

Опонентите на договора в Латвия твърдят, че той въвежда дефиниция за пол, която надхвърля биологичната

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

България Преди 14 часа

Хората искат справедливост, настоя лидерът на "ДПС-Ново начало"

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

България Преди 15 часа

То е открито в добро физическо здраве

Всичко от днес

От мрежата

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg

Защо кучето копае и драска в леглото си

dogsandcats.bg
1

Как изглежда предшественикът на таблета отпреди 2 века

sinoptik.bg
1

Ноември започва със слънце

sinoptik.bg

През 1945 г. е забранен. Днес отново честваме Деня на народните будители!

Edna.bg

Честит празник! Ето кой има имен днес

Edna.bg

ЦСКА 1948 отмъква бразилец под носа на Левски

Gong.bg

Лука Дончич поведе ЛА Лейкърс към победа в Мемфис, Бостън излъга Филаделфия

Gong.bg

Народните будители - духовните водачи, осветили пътя на българския народ

Nova.bg

Ноември започва със слънце

Nova.bg