България

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

3 ноември 2025, 09:27
Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември
Източник: iStock photos/Getty images

И зплащането на пенсиите през ноември чрез пощенските станции ще започне на 7 ноември (петък) и ще завърши на 20 ноември (четвъртък). Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, също ще бъдат извършени на 7 ноември 2025 г.

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

На 4 ноември на всички правоимащи ще бъдат изплатени паричните обезщетения за бременност и раждане, за отглеждане на дете до 2-годишна възраст и за осиновяване на дете до 5-годишна възраст за предходния месец октомври, съобщават още от НОИ.

Индексират пенсиите с 8-9% догодина, смята икономист

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник). 

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ към осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института, рубрика "Календар на плащанията“.

Изплащането на пенсиите през октомври чрез пощенските станции започна на 7 октомври и завърши на 20 октомври.

Източник: "Фокус"    
пенсии ноември НОИ
Последвайте ни
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

Важните дати за пенсии и обезщетения през ноември

Важните дати за пенсии и обезщетения през ноември

pariteni.bg
Германия обмисля задължително EV зареждане за plug-in хибридите, за да спаси емисиите им

Германия обмисля задължително EV зареждане за plug-in хибридите, за да спаси емисиите им

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"

Свят Преди 4 минути

Русия систематично набира млади хора от окупираните украински територии за своята армия

<p>Единственият оцелял от катастрофата на Air India: &quot;Аз съм най-големият <strong>късметлия&nbsp;</strong>на света&quot;</p>

Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India: "Аз съм най-големият късметлия на света"

Свят Преди 16 минути

"Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство“

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

България Преди 36 минути

55-годишната ѝ дъщеря е транспортирана до „Пирогов“ с множество изгаряния и с опасност за живота

<p>Социалният министър с добри новини за пенсиите и&nbsp;за майчинството през втората година</p>

Гуцанов: Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят

България Преди 42 минути

"От 3 години майчинските не бяха пипани, не знам дали осъзнавате, че това е огромен скок", категоричен бе Гуцанов

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

България Преди 46 минути

Причината е била аварирал тежкотоварен автомобил, съобщи директорът на Областното пътно управление-София

Президентът на САЩ Доналд Тръмп

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

Свят Преди 47 минути

„Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“, каза американският президент на въпрос дали САЩ планират удари на сушата

Шофьор помете паркирани коли в центъра на София, как се стигна до инцидента (ВИДЕО)

Шофьор помете паркирани коли в центъра на София, как се стигна до инцидента (ВИДЕО)

България Преди 1 час

Пробата за алкохол на 42-годишния мъж е отчела над 1,2 промила

За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

Свят Преди 1 час

Полицейски хеликоптер е проследил летателните апарати, но в крайна сметка те са изчезнали на север към Нидерландия

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

България Преди 1 час

В последния момент управляващите промениха някои от параметрите на финансовата рамка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Свят Преди 2 часа

Засега няма издадено предупреждение за цунами

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

България Преди 2 часа

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия

<p>Ето колко общини спечели партията на Мицкоски на местните избори в РСМ</p>

ВМРО-ДПМНЕ спечели 21 от 33 общини на местните избори в РСМ

Свят Преди 2 часа

Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Свят Преди 2 часа

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Любопитно Преди 3 часа

Това ще бъде най-голямото пълнолуние за годината

,

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

Свят Преди 3 часа

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 3-9 ноември: Време за промени, осъзнаване и положителни развития

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 ноември, понеделник

Edna.bg

Треньорът на Берое е поставен на дръвника

Gong.bg

Халф на Левски минава прегледи, виси за дербито с ЦСКА

Gong.bg

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Nova.bg

Десетки загинали и стотици ранени при земетресение в Афганистан (ВИДЕО)

Nova.bg