Километрична тапа на АМ "Хемус": Тунел "Витиня" е блокиран

З а огромни задръствания на магистрала „Хемус” близо до София от дни сигнализират зрители на NOVA. Тапите са заради продължаващия ремонт на 7-километров участък от магистралата между 23-и и 30-и км в платното към столицата. Трафикът в отсечката е напълно ограничен и движението се извършва двупосочно в платното за Варна, предаде NOVA.

NOVA получи сигнали за стотици коли, останали запушени повече от час в тунел „Витиня” в четвъртък, 30 октомври. Директорът на Областното пътно управление-София инж. Румен Сачански обясни пред NOVA, че причината е била аварирал тежкотоварен автомобил, на който се скъсали болтовете на едното колело. Това се случило точно преди временната организация и трафикът към столицата бил блокиран.

„Колегите от Пътна полиция, поддържащата фирма и Областното пътно управление са се заели веднага с преместването на камиона. Това се е случило в рамките на час, през което време се е образувало задръстване в тунела”, заяви инж. Сачански. Той увери, че в този момент огромните вентилатори в тунела са били включени.

„Колегите е трябвало да спрат движението преди тунела, но са мислели, че по-бързо ще се справят със ситуацията”, каза инж. Сачански.

Ремонтите по магистралата продължават. Инж. Сачански обясни, че участъкът между 23-ия и 29-ия км е бил един от най-проблемните. Срокът за завършване е 14 ноември, ако няма екстремни метеорологични условия. Следващи ремонти ще има напролет.