Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

К лючова политическа седмица и последно отброяване за план-сметката на държавата за 2026 година. Управляващите увериха, че до края на седмицата първият бюджет на страната в евро ще внесен в Народното събрание.
Плановете на кабинета "Желязков" са в сряда финансовите разчети за 2026 година да се разгледат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък разчетите да бъдат внесени за обсъждане в парламента.
Партиите в управлението не спазиха крайния срок за държавната хазна, който беше 31 октомври, заради промени в параметрите в последния момент.
Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение
Това се случи в края на миналата седмица на извънреден Съвет за съвместно управление. До новите изчисления се стигна след заплаха за протести от страна на синдикатите. Недоволство имаше и от работодателите.