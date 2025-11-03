Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

Крал Чарлз III и кралица Камила "ужасени и потресени" от нападението с нож във влак в Англия

К лючова политическа седмица и последно отброяване за план-сметката на държавата за 2026 година. Управляващите увериха, че до края на седмицата първият бюджет на страната в евро ще внесен в Народното събрание.

Първият бюджет на България в евро се очаква да бъде внесен в НС

Плановете на кабинета "Желязков" са в сряда финансовите разчети за 2026 година да се разгледат на Националния съвет за тристранно сътрудничество, а най-късно в петък разчетите да бъдат внесени за обсъждане в парламента.

Партиите в управлението не спазиха крайния срок за държавната хазна, който беше 31 октомври, заради промени в параметрите в последния момент.

Теменужка Петкова: Бюджетната процедура е в ход, призовавам за търпение

Това се случи в края на миналата седмица на извънреден Съвет за съвместно управление. До новите изчисления се стигна след заплаха за протести от страна на синдикатите. Недоволство имаше и от работодателите.