България

Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”

3 ноември 2025, 06:56
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч
Източник: iStock photos/Getty images

З адържани са и двамата избягали затворници, които вдигнаха полицията в Ловеч на крак. Единият е бил арестуван около час след бягството, а вторият около 1:45 след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч за NOVA.

Полицейското присъствие в целия град е било засилено, а изходите на Ловеч - блокирани, информира БТА. 

 

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделя. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. Вторият беглец е бил задържан на улица в града.

Източник: Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова, NOVA    
Последвайте ни
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

pariteni.bg
Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Свят Преди 34 минути

Засега няма издадено предупреждение за цунами

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

България Преди 39 минути

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Любопитно Преди 1 час

Това ще бъде най-голямото пълнолуние за годината

,

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

Свят Преди 1 час

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Любопитно Преди 1 час

Младата жена се движела из окупирана Франция като невинно селско момиче на велосипед

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

България Преди 2 часа

Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България

До 22° днес, но от вторник застудява с валежи в цяла България

До 22° днес, но от вторник застудява с валежи в цяла България

България Преди 2 часа

Максималните температури ще са между 17° и 22°

Мъск и Атлман си размениха нови обиди за Tesla и OpenAI

Мъск и Атлман си размениха нови обиди за Tesla и OpenAI

Технологии Преди 2 часа

Двамата милиардери не успяват да намерят общ език

,

Полицията в Ловеч е на крак заради двама избягали затворници, единият е задържан

България Преди 9 часа

Изходите на града са блокирани

,

Внезапно почина директорът на БАБХ Светлозар Патарински

България Преди 10 часа

Той беше човек на дълга и професионализма, пишат от Министерство на земеделието и храните

,

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Свят Преди 11 часа

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа

.

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

България Преди 11 часа

Водачът е задържан

.

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

Свят Преди 12 часа

През юни САЩ нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Свят Преди 12 часа

Дияна Хърка е майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Любопитно Преди 13 часа

Нашата диета фино променя телесната ни миризма, а тя от своя страна влияе на това колко привлекателни изглеждаме за околните

.

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

България Преди 13 часа

Според него санкциите срещу "Лукойл" и държавната план-сметка няма да доведат държавата до фалит

Всичко от днес

От мрежата

Какво да правим, ако кучето ни изяде нещо сладко на Хелоуин

dogsandcats.bg

Може ли кучето да забременее още при първото си разгонване

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Дневен хороскоп за 3 ноември, понеделник

Edna.bg

Седмична нумерологична прогноза за 3 - 9 ноември

Edna.bg

Гуардиола: Халанд е на нивото на Меси и Роналдо

Gong.bg

ЦСКА 1948 продължава гонитбата с Левски с труден мач във Враца

Gong.bg

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Nova.bg

Десетки загинали и стотици ранени при земетресение в Северен Афганистан (ВИДЕО)

Nova.bg