Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

З адържани са и двамата избягали затворници, които вдигнаха полицията в Ловеч на крак. Единият е бил арестуван около час след бягството, а вторият около 1:45 след полунощ, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Ловеч за NOVA.

Полицейското присъствие в целия град е било засилено, а изходите на Ловеч - блокирани, информира БТА.

Сигналът е получен около 18:00 ч. в неделя. 21-годишните мъже са изтърпявали наказанията си в Затворническото общежитие „Полигона”, където са лишените от свобода с по-леки присъди.

Първият затворник е бил заловен в рамките на града, недалеч от „Полигона”, съобщиха от Окръжната прокуратура в Ловеч. Вторият беглец е бил задържан на улица в града.