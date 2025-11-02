Любопитно

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

2 ноември 2025, 18:50
П ринудително отстранения участник от Big Brother е новият гост в извънредния епизод на “Голямата сестра Podcast”. Съжалява ли за буйните си прояви на агресия и защо не комуникира със своята майка, която е била над 10 години в затвора?

„Бях изцяло провокиран, Стоянов целеше това!“ - казва Иван пред водещата Елена Сергова. Той говори откровено за момента, в който не е успял да сдържи емоциите си, за променливата позиция на Сияна и за неписаното правило в „братския код“. Любовен триъгълник между него, Стоянов и Сияна ли е причината за агресивното му поведение?

Темите в разговора излизат далеч извън риалитито. Иван споделя за детството си, което описва като „период на оцеляване“ и за това как майка му е влязла в затвора, когато той е бил още дете. „Простих ѝ“, признава искрено той и допълва, че „иска да бъда родител и да даде на детето си по-добро бъдеще“.

Водещата Елена Сергова признава, че е била притеснена преди срещата с Иван - разговорът с него е интензивен, емоционален и неподправен. Музикантът с псевдоним DJ VKO говори за суетата си, за грешките, за

изневярата и за нуждата от промяна: „Искам да стана по-добър човек. Понякога наистина не мога да живея със себе си.“

В епизода Иван коментира и най-обсъжданата си връзка в Къщата - тази с ловеца на духове Стефан Николов. Между тях, признава той, е имало силна химия и безусловно разбиране. „Ако Стефан не беше там, щях да си тръгна много по-рано“. Иван допълва, че ако двамата бяха стигнали до финала, би дал победата на него.

Какво е научил Иван от престоя си в Big Brother? Какво би променил в себе си и защо казва, че е „готов за публичен линч“? Всичко това в извънредния епизод на „Голямата сестра Podcast“.

Гледайте епизода на “Голямата сестра Podcast” в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Източник: NOVA    
