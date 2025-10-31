Класическият музикант Дечо се сбогува с “Игри на волята”

Любопитно

31 октомври 2025, 23:56
Зрелищна четворна елиминация в “Игри на волята” тази вечер

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

Дино избра Дечо за свой противник в елиминациите на “Игри на волята”

Игра на доверие определя следващите номинирани в “Игри на волята”

Почитаме светите мъченици Зиновий и Зиновия, какво се знае за тях

Джулия Робъртс разкри неочакваното си истинско име

Архивът на „Титаник“: Списък с пътници от първа класа отива на търг за над 100 000 долара

Племето на Завоевателите се разпадна след тежка загуба в “Игри на волята”

Д уховитият китарист Недялко Дочев-Дечо приключи участието си в екстремното риалити “Игри на волята” след загуба в битката за оцеляване тази вечер. Той се изправи срещу съотборника си Дино, фермерът Кристиан и стюардесата Николета от племето на Феномените в четворна елиминация, след която се раздели с Арената.

Вечерта започна със заплетен племенен съвет за загубилите битката вчера Феномени. Грешка от страна на новото попълнение Радостина при гласуването даде шанс на бившия капитан на Завоевателите Ивайло да играе стратегически, изпращайки Николета на сблъсък за спасение заедно с неговия най-близък човек в отбора - Кристиан.

Бойното поле приветства четиримата номинирани с четворно елиминационно съревнование. Борецът Дино постигна впечатляваща победа, донесла му награда от 100 златни гроша и шанс да посочи победител в предстоящата кастинг битка утре. Втора, след оспорван дуел с Кристиан, стана Николета, която се сдоби с 50 златни гроша. Трудности на повелителя на Блатото Дечо с едно от препятствията му попречиха да продължи участието си в надпреварата.

Младият музикант е следващият гост в подкаст поредицата “След Игрите”. Заедно с водещата Ваня Запрянова той обсъди трънливия път до голямата игра и сбъдването на голямата си мечта. Специални гости в изданието са участничката от шести сезон Анита и поп фолк певецът Галин, който е сред най-големите фенове на формата. Епизодът е наличен в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Утре приключенията в Дивия север продължават с ново завръщане. Участничката от миналогодишния сезон на екстремното риалити Полина Пелипенко ще опита да заслужи място в звездния отбор на предаването. Дали ще успее, не пропускайте да разберете в “Игри на волята” в събота, 1 ноември, от 20:00 ч. по NOVA.

Всичко за “Игри на волята” може да откриете в сайта, както и в официалните  Facebook страница, Instagram профил и TikTok профил на предаването. Официалният подкаст на екстремното риалити “След Игрите” можете да гледате в Nova Play, Vbox7 и YouTube и следете всичко най-интересно за подкаста във Facebook, Instagram и TikTok.

Игри на волята
Катастрофа до „Пирогов“ блокира трамвайните релси

Пентагонът одобри ракети

Хиляди сърби тръгнаха към Нови Сад

Тръмп: Орбан ми е приятел, но не му дадох руския петрол

Какви са очакванията на експертите за имотния пазар у нас

Второто поколение хибриди на Volvo ще останат на пазара до към 2040 г.

30 октомври: Как един 23-годишен гений изплаши цяла Америка
Пролет през есента - четвъртък носи слънце и до 22 градуса
<p>Тръмп се срещна със Си Цзинпин в Южна Корея</p>
Уникална операция в ИСУЛ спаси ръката на 17-годишно момче
Факелното шествие във Враца за Деня на народните будители

Извънредна ситуация в Къщата на Big Brother

Делян Пеевски: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Откриха издирваното 15-годишно момиче от Благоевград

Огромен самолет от Украйна каца утре в София

<p>Дъщерята на Ким Кардашиян предизвика вълна от имитации и тревога сред стоматолозите</p>

„Револют“ спира да работи с левове

Условна присъда за учителя, блудствал с ученичка

Карди Би призна: Не съм си мила косата от три месеца!

Над хиляда години затвор по дело в Турция

Дания се готви за възможна война с Русия

Инфлацията в еврозоната се забавя въпреки поскъпването на услугите

Елизабет: Единственото нещо, което е в главата ми, е музиката

<p>Центристката партия D66 печели изборите в Нидерландия</p>

Спряха всички влакове в Сърбия, терористична заплаха

Тръмп и заявката за ядрени опити: Какво трябва да знаем

