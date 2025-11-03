Свят

Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India: "Аз съм най-големият късметлия на света"

"Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство“

3 ноември 2025, 09:53
Е динственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India, при която загинаха 241 души, заяви, че се чувства като „най-големият късметлия“ на света, но в същото време страда физически и психически, предаде ВВС

Вишвашкумар Рамеш се спаси от смъртоносния полет за Лондон в Ахмедабад при изключителни обстоятелства, които смаяха света.

Той каза, че е „чудо“, че е оцелял, но разказа как е загубил всичко, тъй като по-малкият му брат Аджай е бил на няколко седалки разстояние в самолета и е загинал при катастрофата през юни.

Откакто се завърна в дома си в Лестър, Рамеш се бори с посттравматично стресово разстройство (ПТСР), съобщиха негови представители, и не е в състояние да говори със съпругата си и четиригодишния си син.

Пламъци обхванаха самолета Boeing 787, когато той се разби малко след излитане в западна Индия.

Шокиращо видео, споделено по това време, показа как Рамеш се спасява с привидно леки наранявания, докато на заден план се издига дим.

В интервю за BBC News емоционалният Рамеш, чийто първи език е гуджарати, каза: „Аз съм единственият оцелял. Все още не мога да повярвам. Това е чудо. Загубих и брат си. Брат ми беше моята опора. През последните няколко години той винаги ме подкрепяше.“

Той описа опустошителното въздействие, което преживяното е оказало върху семейния му живот.

Сега съм сам. Просто седя в стаята си сам, не говоря със съпругата си, сина си. Просто искам да бъда сам в къщата си“, каза Рамеш.

Той говори от болничното си легло в Индия по това време, описвайки как е успял да изпълзи от останките, и се  срещна с индийския премиер Нарендра Моди, докато е получавал лечение за нараняванията си.

От загиналите пътници и екипаж 169 са били индийски граждани и 52 – британци, докато 19 други са загинали на земята.

Предварителен доклад за катастрофата, публикуван от Бюрото за разследване на авиационни инциденти на Индия през юли, посочи, че подаването на гориво към двигателите е било прекъснато само секунди след излитането. Междувременно разследването продължава и авиокомпанията заяви, че грижата за Рамеш и всички засегнати семейства „остава нашият абсолютен приоритет“.

Това е първият път, в който 39-годишният мъж говори с медиите, откакто се завърна в Обединеното кралство. 

Когато го попитаха за спомените му от деня на катастрофата, той каза: „Сега не мога да кажа нищо за това.“

Рамеш каза, че е твърде болезнено да си спомня събитията от катастрофата, и се разплака по време на части от интервюто с ВВС.

Рамеш описа агонията, през която сега преминават той и семейството му.

„За мен, след тази катастрофа...ми е много трудно. Физически, психически, също и семейството ми, психически... майка ми през последните четири месеца всеки ден седи пред вратата, не говори. Аз не говоря с никого друг. Не ми се иска да говоря с никого друг. Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство.“

Рамеш също говори за физическите наранявания, които е претърпял при катастрофата, когато успява да избяга от седалката си – 11A – през отвор в фюзелажа.

Той казва, че изпитва болки в крака, рамото, коляното и гърба и не е в състояние да работи или да шофира от трагедията насам.

„Когато вървя, не вървя нормално, бавно, бавно, съпругата ми помага“, добави той.

Air India е предложила междинна компенсация на Рамеш в размер на 21 500 британски лири, която е била приета, но представителите му казват, че това не е достатъчно, за да покрие незабавните му нужди.

Семейният бизнес за риболов в Диу в Индия, който Рамеш управляваше с брат си преди катастрофата, оттогава е рухнал, съобщиха съветниците му..“

В изявление авиокомпанията, която е собственост на Tata Group, каза, че висши ръководители от компанията-майка продължават да посещават семействата, за да изразят най-дълбоките си съболезнования.

„На представителите на г-н Рамеш е било направено предложение да се уреди такава среща, ние ще продължим да се свързваме и много се надяваме да получим положителен отговор“, се казва в него.

Авиокомпанията съобщи на BBC, че това предложение е било направено преди медийните интервюта с г-н Рамеш.

Източник: BBC    
