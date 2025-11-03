Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет Air Force One дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му, убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни".