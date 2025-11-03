България

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия

3 ноември 2025, 07:57
До 22° днес, но от вторник застудява с валежи в цяла България

Асен Василев: Целият бюджет трябва да бъде преработен

Протест в София: Граждани искат край на войната по пътищата

Крал Чарлз III и кралица Камила

Камион пламна на Прохода на републиката, създаде километрично задръстване

Акция

Мистерията се заплита: Отшелникът от Пирин, обявен за мъртъв преди 13 години, е пребивавал и в Гърция

Гигантски омари: Учени засичат екзотични гости в Черно море

П резидентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че всъщност не обмисля да предостави на Украйна ракети с голям обсег "Томахок", предаде Ройтерс.

На въпрос на журналист на борда на президентския самолет Air Force One дали не обмисля да предостави тези оръжия на Украйна, Тръмп отговори: "Не, съвсем не".

Тръмп предупреди Русия: Мога да изпратя "Томахоук" на Украйна

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия или да разпореди въздушни удари за спиране на, по думите му,  убийствата на голям брой християни в западноафриканската държава.

Попитан от журналисти дали разглежда вариантите за разполагане на войски или въздушни удари, Тръмп отговори: "Може би. Възможни са и други неща. Разглеждам много варианти. В Нигерия убиват рекорден брой християни. Няма да позволим това да се случва".

Тръмп "донякъде" е взел решение за доставка на ракети "Томахок" на Украйна

Американският лидер направи тези коментари на връщане във Вашингтон от имението си във Флорида. В събота Тръмп заплаши Нигерия с военна намеса, ако "продължи да допуска убийства на християни".

Източник: БТА, Алексей Маргоевски    
Тръмп Украйна Нигерия
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Как да получаваме по-висока втора и трета пенсия

Чудовищният Ан-124 ''Руслан'' кацна в София

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Преди 1 ден

<p>Ето колко общини спечели партията на Мицкоски на местните избори в РСМ</p>

Свят Преди 47 минути

Мощно земетресение разтърси Афганистан, има жертви и ранени

Свят Преди 50 минути

Епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

България Преди 2 часа

Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България

Мъск и Атлман си размениха нови обиди за Tesla и OpenAI

Технологии Преди 2 часа

Двамата милиардери не успяват да намерят общ език

Полицията в Ловеч е на крак заради двама избягали затворници, единият е задържан

България Преди 9 часа

Изходите на града са блокирани

Внезапно почина директорът на БАБХ Светлозар Патарински

България Преди 10 часа

Той беше човек на дълга и професионализма, пишат от Министерство на земеделието и храните

Израел обяви, че Червеният кръст е получил останките на трима заложници в Газа

Свят Преди 11 часа

В изявление на палестинската военна групировка „Хамас“ се посочва, че останките са били открити днес в тунел в южната част на Газа

Шофьор помете 6 паркирани коли в центъра на София

България Преди 11 часа

Водачът е задържан

Президентът на Иран: Техеран ще възстанови ядрените си съоръжения

Свят Преди 12 часа

През юни САЩ нанесоха удари от въздуха по ключови обекти от иранската ядрена програма

Майка на една от жертвите в Нови Сад започна гладна стачка в Белград

Свят Преди 12 часа

Дияна Хърка е майка на един от 16-те загинали при срутването на козирката на железопътната гара в Нови Сад преди година

Храните, които ни карат да ухаем и да се чувстваме по-привлекателно

Любопитно Преди 13 часа

Нашата диета фино променя телесната ни миризма, а тя от своя страна влияе на това колко привлекателни изглеждаме за околните

Агресорът Иван от Big Brother: Готов съм за публичен линч! (ВИДЕО)

Любопитно Преди 13 часа

Двама от заподозрените за обира в Лувъра – семейна двойка с деца

Свят Преди 13 часа

Миналия месец четирима мъже извършиха дръзък обир посред бял ден в най-посещавания музей в света

Все по-малко хора търсят убежище в Германия

Свят Преди 14 часа

Това съобщи вътрешното министерство

"Щастието не свършва": Жена промени живота си със 50 скока дневно

Любопитно Преди 14 часа

Ежедневният ритуал ѝ донася повече енергия, свалени килограми и по-малко стрес

Канада и Филипините подписаха споразумение в областта на отбраната

Свят Преди 14 часа

Тази стратегия съвпада с усилията на филипинския президент Фердинанд Маркос-младши да укрепи отбранителните връзки със своите партньори

