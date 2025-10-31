Любопитно

Енджи Касабие: Не подкрепям диетите! Внимавайте с Оземпик! (ВИДЕО)

31 октомври 2025, 14:27
В новия епизод на “Елизабетско Podcast” водещата Елизабет Методиева посреща една от най-влиятелните диетоложки в Близкия изток – Енджи Касабие. Тя е лицето на здравето и красотата в арабския свят, водеща на собствено предаване по Sky News Arabia и личен диетолог на световни звезди като Лионел Меси и Силвестър Сталоун.

ОТ СОФИЯ ДО ДУБАЙ И БЕЙРУТ

Енджи разкрива, че е станала водеща, след като нейни интервюта стават вайръл и предизвикват огромен интерес. От Дубай до Бейрут - всички говорят за нея. Така получава покана да се премести в Абу Даби и да води предаване, посветено на здравето и новите тенденции в уелнес индустрията. Тя обаче решава да остане в България.

„Не съм журналистка, нито водеща по образование. В началото беше изключително трудно. Нямаше сценарии, импровизирах пред камерата.“, споделя тя пред Елизабет. 

Енджи признава, че работата в телевизията в арабския свят е предизвикателство - има строг етикет, дрескод и културни граници, които трябва да се спазват. Но именно тази дисциплина я е направила по-силна и по-уверена.

ЛЮБОВ КАТО ФИЛМ

В подкаста Енджи говори откровено и за любовта. След болезнена връзка с ревнив партньор, съдбата я среща с Мистър Ливан - мъж, който променя живота ѝ. „Първо си мислех, че е прекалено настоятелен. Пишеше ми в Инстаграм, канеше ме на кино, а аз се правех на недостъпна. Но той е истински. Грижеше се за майка си и сестра си.“, казва тя и споделя, че точно грижата към семейството му я спечелва. 

Само пет месеца след запознанството им двамата се сгодяват. Сватбата в Египет продължава цели четири дни, с 400 гости и пищен декор като от филм. Втората сватба е в Бейрут - по-скромна, но изпълнена с любов и традиция.

СРЕД ЗВЕЗДИТЕ 

Енджи споделя, че благодарение на приятелството си с Фабрегас се запознава с Меси и става част от екипа му. „Меси е изключително скромен човек. Работата с него ме научи на смирение.“ Тя категорично отрича слуховете, че е диетоложка и на Кристиано Роналдо, но признава, че познава добре неговата половинка Джорджина. 

Касабие разказва забавна история за Силвестър Сталоун, на когото подарила баклава. „Оставил я в хладилника и после си счупил зъба!“, смее се тя. Но именно работата с холивудската легенда я е променила: „Видях колко човечен е, въпреки славата.“ А за Робърт де Ниро казва просто, че е уникален човек без претенции. 

СРЕЩУ ФАЛШИВАТА КРАСОТА

Енджи Касабие е категорична, че съвременната мания по бързата красота е опасна. Тя остро осъжда практиките млади момичета да си правят BBL операции (за уголемяване на задните части) и липосукции, само за да приличат на инфлуенсърките от Запада. Тя споделя, че е виждала шокиращи случаи - млади момичета си махат ребра, за да имат „по-тънка талия“. Всичко това, за да изглеждат като някого в социалните мрежи. Истинската красота идва от здравето и хармонията, не от хирургията.“

ЗАГУБАТА, КОЯТО Я ПРОМЕНЯ

Една от най-силните части на разговора е, когато Енджи говори за личната си трагедия – загубата на четирите си деца. Тя вярва за себе си, че има пет, защото е създавала връзка с тях в друго измерение. Енджи признава, че е вярата в Бог ѝ е помогнала да продължи винаги. „Тук на земята сме на изпит. Истинският живот започва след смъртта.“, казва тя.

ЗДРАВЕ, СТРЕС И ВЯРА

Енджи вярва, че стресът е причината за почти всички болести. „Храната, кислородът и водата - това са трите най-важни неща. Никога не пия бутилирана вода, защото тя е мъртва.” Тя е категорична, че диетите вредят, защото ограничават човек. В подкаста Енджи разкрива и защо смята, че червата са най-важният орган в човешкото тяло. Как държи водата жива със сребърна стотинка? Диетоложката коментира и модерното лекарство за отслабване Ozempic. 

ЗА ГОЛЕМИТЕ ЗАГУБИ

Енджи признава, че е губила всичко и е фалирала цели четири пъти - последно през 2020 г. в Ливан, когато остава без средства. Тя е убедена, че човек може да спре остаряването, ако мислите му са чисти и не допуска негативна енергия около себе си.

Откъде идват паник атаките според диетоложката? Защо тя не допуска хора с негативна енергия в живота си? Защо тя казва, че един от най-важните органи в тялото са червата? И защо тя смята, че няма да остарее?

Гледайте епизодите на "Елизабетско Podcast" в NOVA PLAY, Vbox7 и YouTube.

Енджи Касабие Диетолог Елизабетско Podcast Световни звезди Близкия изток Фалшива красота Лична трагедия Здраве и уелнес Любов и семейство Вяра и стрес
