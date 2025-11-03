Свят

Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

„Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“, каза американският президент на въпрос дали САЩ планират удари на сушата

3 ноември 2025, 09:22
Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени
Президентът на САЩ Доналд Тръмп   
Източник: GettyImages

П резидентът Доналд Тръмп омаловажи възможността САЩ да влязат във война с Венецуела, но загатна, че дните на Николас Мадуро като президент на страната са преброени, съобщава Би Би Си (BBC).

Попитан дали САЩ ще воюват срещу Венецуела, американският президент каза в интервю за „60 минути“ по CBS:

„Съмнявам се. Не мисля така. Но те се отнасят много зле с нас“.

Неговите коментари се появяват на фона на продължаващите удари на САЩ по предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в Карибския басейн. Администрацията на Тръмп обяснява, че ударите са необходими, за да се спре потокът от наркотици към САЩ.

Тръмп отхвърли предположенията, че действията на САЩ не са с цел спиране на наркотрафика, а са насочени към свалянето на Мадуро — дългогодишен противник на Тръмп, като каза, че това е свързано с „много неща“.

Според CBS News – партньор на Би Би Си за новини от САЩ – поне 64 души са загинали при удари на САЩ в Карибския регион и източния Тихи океан от началото на септември. Говорейки от Мар-а-Лаго, Флорида, Тръмп каза:

„Всяка една лодка, която видите, че е унищожена, пренася 25 000 дози наркотици и разрушава семейства из цялата ни страна“.

На въпрос дали САЩ планират удари на сушата, Тръмп отказа да го изключи, като каза: „Не бих бил склонен да кажа, че ще го направя... Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“.

Мадуро по-рано е обвинявал Вашингтон, че „фабрикува нова война“, а колумбийският президент Густаво Петров е заявил, че ударите по лодките се използват от САЩ за „доминиране“ в Латинска Америка.

Тръмп каза, че правителството „няма да позволи“ на хора „от цял свят“ да влизат в САЩ. „Те идват от Конго, идват от цял свят, не само от Южна Америка. Но

Венецуела, по-специално – е лоша. Там има банди“,

каза той, като посочи бандата „Трен де Арагуа“. Той я нарече „най-жестоката банда навсякъде в света“.

Това беше първото интервю на Тръмп за CBS, откакто той заведе дело срещу компанията, собственик на телевизията, Paramount, заради интервю от 2024 г. с тогавашния вицепрезидент Камала Харис. Тръмп твърдеше, че интервюто е било редактирано, за да „наклони везните в полза на Демократическата партия“.

Paramount се съгласи да плати 16 милиона долара (13,5 милиона паунда), за да уреди делото, но парите ще бъдат отделени за бъдещата президентска библиотека на Тръмп, а няма да му бъдат изплатени „директно или индиректно“. Компанията също заяви, че споразумението не включва извинение.

Тръмп за последно се появи в предаването „60 минути“ през 2020 г., когато напусна интервю с Лесли Стал, защото твърдеше, че въпросите са били пристрастни. Той не се съгласи на интервю с предаването по време на изборите през 2024 г.

По темата

Източник: BBC    
Доналд Тръмп Венецуела Николас Мадуро САЩ наркотрафик война карибски басейн смяна на режима имиграция Трен де Арагуа
Последвайте ни
Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Арестуваха и двамата избягали затворници в Ловеч

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Тръмп: Русия и Китай провеждат ядрени опити, но не говорят за това

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

Кога НОИ ще изплати пенсиите и майчинските през ноември

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

20 коли изгоряха при мистериозни палежи в София тази година

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

Трето поколение предприемачи ZARENA: от семеен локален проект до международен бизнес

biss.bg
Германия обмисля задължително EV зареждане за plug-in хибридите, за да спаси емисиите им

Германия обмисля задължително EV зареждане за plug-in хибридите, за да спаси емисиите им

carmarket.bg
Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София
Ексклузивно

Откриха мъртъв търсения за убийството на жена в София

Преди 1 ден
Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония
Ексклузивно

Скандал с Цеца и български флаг в РС Македония

Преди 1 ден
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Ексклузивно

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

Преди 1 ден
Зеленски обеща помощ на украинците за зимата
Ексклузивно

Зеленски обеща помощ на украинците за зимата

Преди 1 ден

Виц на деня

Сега родителите имат приложение за местоположение. По мое време родителите викаха през терасата и ако приложението не отговореше, му правеха актуализация чрез шамар
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

.

"Щяха да ме принудят да се бия срещу Украйна"

Свят Преди 5 минути

Русия систематично набира млади хора от окупираните украински територии за своята армия

<p>Единственият оцелял от катастрофата на Air India: &quot;Аз съм най-големият <strong>късметлия&nbsp;</strong>на света&quot;</p>

Единственият оцелял от самолетната катастрофа на Air India: "Аз съм най-големият късметлия на света"

Свят Преди 17 минути

"Не мога да говоря много. Мисля през цялата нощ, страдам психически. Всеки ден е болезнен за цялото семейство“

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

Възрастна жена загина при пожар в апартамент във Враца

България Преди 37 минути

55-годишната ѝ дъщеря е транспортирана до „Пирогов“ с множество изгаряния и с опасност за живота

<p>Социалният министър с добри новини за пенсиите и&nbsp;за майчинството през втората година</p>

Гуцанов: Пари винаги трудно се намират и винаги, когато има желание - ще се намерят

България Преди 43 минути

"От 3 години майчинските не бяха пипани, не знам дали осъзнавате, че това е огромен скок", категоричен бе Гуцанов

За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

За втори път: Дронове над база на НАТО в Белгия

Свят Преди 1 час

Полицейски хеликоптер е проследил летателните апарати, но в крайна сметка те са изчезнали на север към Нидерландия

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

Ключова политическа седмица: Бюджетът в евро влиза в НС

България Преди 1 час

В последния момент управляващите промениха някои от параметрите на финансовата рамка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Ново силно земетресение край бреговете Камчатка

Свят Преди 2 часа

Засега няма издадено предупреждение за цунами

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

Тръмп няма да праща ракети "Томахоук" в Украйна

България Преди 2 часа

Американският президент посочи, че може да разположи американски войски в Нигерия

<p>Ето колко общини спечели партията на Мицкоски на местните избори в РСМ</p>

ВМРО-ДПМНЕ спечели 21 от 33 общини на местните избори в РСМ

Свят Преди 2 часа

Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил близо до град Мазар и Шариф

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Сблъсъци пред сръбския парламент: Белград се превърна в арена на гняв и сълзи

Свят Преди 2 часа

Протестиращите смятат, че до трагедията в Нови Сад се е стигнало заради корупция и небрежност

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

"Луна на Бобъра" 2025: Как най-добре да видите суперлуната през ноември

Любопитно Преди 3 часа

Това ще бъде най-голямото пълнолуние за годината

,

Как 18-годишните могат да обиколят Европа безплатно

Свят Преди 3 часа

40 000 млади граждани на ЕС ще могат да получат безплатни билети за пътувания из ЕС

Обсадата на Одрин

3 ноември: Началото на най-големия триумф на България

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Филис Латур: Последната шпионка на Чърчил, която надхитри Райха

Любопитно Преди 3 часа

Младата жена се движела из окупирана Франция като невинно селско момиче на велосипед

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

Опознай България за един ден: Културно-историческа разходка в дома на компютъра – град Правец

България Преди 3 часа

Градът е родно място на Тодор Живков – дългогодишен държавен и партиен лидер на България

Всичко от днес

От мрежата

Да обичаш с грижа – д-р Пламен Кьосев за връзката между стопанина и неговия любимец

dogsandcats.bg

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
1

Сиромашкото лято отстъпва

sinoptik.bg
1

Графит на царски орел краси Тополовград

sinoptik.bg

Седмичен хороскоп за 3-9 ноември: Време за промени, осъзнаване и положителни развития

Edna.bg

Дневен хороскоп за 3 ноември, понеделник

Edna.bg

Треньорът на Берое е поставен на дръвника

Gong.bg

Халф на Левски минава прегледи, виси за дербито с ЦСКА

Gong.bg

Полицията в Ловеч арестува двама избягали затворници

Nova.bg

Десетки загинали и стотици ранени при земетресение в Афганистан (ВИДЕО)

Nova.bg