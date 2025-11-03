Тръмп за Венецуела: Не вярвам да има война, но дните на Мадуро са преброени

П резидентът Доналд Тръмп омаловажи възможността САЩ да влязат във война с Венецуела, но загатна, че дните на Николас Мадуро като президент на страната са преброени, съобщава Би Би Си (BBC).

Попитан дали САЩ ще воюват срещу Венецуела, американският президент каза в интервю за „60 минути“ по CBS:

„Съмнявам се. Не мисля така. Но те се отнасят много зле с нас“.

Неговите коментари се появяват на фона на продължаващите удари на САЩ по предполагаеми лодки за контрабанда на наркотици в Карибския басейн. Администрацията на Тръмп обяснява, че ударите са необходими, за да се спре потокът от наркотици към САЩ.

Тръмп отхвърли предположенията, че действията на САЩ не са с цел спиране на наркотрафика, а са насочени към свалянето на Мадуро — дългогодишен противник на Тръмп, като каза, че това е свързано с „много неща“.

Според CBS News – партньор на Би Би Си за новини от САЩ – поне 64 души са загинали при удари на САЩ в Карибския регион и източния Тихи океан от началото на септември. Говорейки от Мар-а-Лаго, Флорида, Тръмп каза:

„Всяка една лодка, която видите, че е унищожена, пренася 25 000 дози наркотици и разрушава семейства из цялата ни страна“.

На въпрос дали САЩ планират удари на сушата, Тръмп отказа да го изключи, като каза: „Не бих бил склонен да кажа, че ще го направя... Няма да ви кажа какво ще направя с Венецуела, дали ще го направя или не“.

Мадуро по-рано е обвинявал Вашингтон, че „фабрикува нова война“, а колумбийският президент Густаво Петров е заявил, че ударите по лодките се използват от САЩ за „доминиране“ в Латинска Америка.

Тръмп каза, че правителството „няма да позволи“ на хора „от цял свят“ да влизат в САЩ. „Те идват от Конго, идват от цял свят, не само от Южна Америка. Но

Венецуела, по-специално – е лоша. Там има банди“,

каза той, като посочи бандата „Трен де Арагуа“. Той я нарече „най-жестоката банда навсякъде в света“.

Това беше първото интервю на Тръмп за CBS, откакто той заведе дело срещу компанията, собственик на телевизията, Paramount, заради интервю от 2024 г. с тогавашния вицепрезидент Камала Харис. Тръмп твърдеше, че интервюто е било редактирано, за да „наклони везните в полза на Демократическата партия“.

Paramount се съгласи да плати 16 милиона долара (13,5 милиона паунда), за да уреди делото, но парите ще бъдат отделени за бъдещата президентска библиотека на Тръмп, а няма да му бъдат изплатени „директно или индиректно“. Компанията също заяви, че споразумението не включва извинение.

Тръмп за последно се появи в предаването „60 минути“ през 2020 г., когато напусна интервю с Лесли Стал, защото твърдеше, че въпросите са били пристрастни. Той не се съгласи на интервю с предаването по време на изборите през 2024 г.