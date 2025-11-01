България

Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас

В момента съдът е задържан

1 ноември 2025, 21:07
Танкер - фантом с двама украинци доплува до Бургас
Източник: Thinkstock

М алък танкер, буквално „изникнал“ от нищото, без валидни документи и само с двама души на борда, вдигна на крак институциите в Бургас, съобщава Maritime.bg. Историята с VIVA 962 (IMO: 8878764) е възел, който тепърва следва да бъде разплетен.

Построен през далечната 1993 г. за превоз на хранителни масла, 84-метровият VIVA 962, с дедуейт 2942 тона, застава на котва край нос Емине през миналата седмица. Това обаче се случва без никакво предварително уведомление.

При първоначалната радиокомуникация с оперативните органи, лице, представящо се за капитан, заявява, че VIVA 962 влиза за ремонт в Бургас. Последвалата бърза проверка обаче разкрива първото странно обстоятелство – в Бургас няма назначен корабен агент на VIVA 962, а заводът изобщо не е уведомен и не го очаква.

Следва спешна бордова проверка, организирана съвместно от инспектори на "Морска администрация" и "Гранична полиция", която се провежда край Емине. Това, което институциите откриват на борда, е шокиращо – вместо обичайния екипаж, който би трябвало да експлоатира такъв плавателен съд, на борда има само двама души.

Мъжете се представят за капитан и механик – и двамата украински граждани. Те твърдят, че са извършили дълъг и рискован преход от района на руското пристанище "Порт Кавказ". Остава загадка как двамата са успели да го осъществят, но с появата на VIVA 962 се повдигат много сериозни въпроси за безопасността.

Случаят придобива още по-странен обрат, когато започва детайлната документална проверка. Установено е, че последните валидни сертификати и документи на плавателния съд датират от 2024 г. – и всички са изтекли.

„Да, буквално е фантом, без нищо, което да го легитимира като плавателен съд в международното корабоплаване“, заяви пред Maritime.bg държавен служител, пожелал анонимност, и добави: „Единствените валидни документи бяха задграничните паспорти на двамата украинци. Поне е сигурно, че са истински моряци, щом само двама души успяват да „докарат“ кораба до Емине“.

Установено е още, че VIVA 962 е и с ограничено количество гориво. Капитанът на пристанището е разпоредил незабавно насочване на кораба към рейда в Бургас. В момента съдът е арестуван, докато не бъдат изяснени всички обстоятелства. Поради сериозността на нарушенията, случаят вече ескалира.

Maritime.bg научи, че са сигнализирани Прокуратурата, Агенция "Митници" и Държавна агенция Национална сигурност (ДАНС). Предстои задълбочено разследване, което трябва да установи истинската цел на плаването, собствеността на кораба и защо е предприет този високорисков преход.

Източник: Maritime.bg    
