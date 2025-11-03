Мощно земетресение разтърси Афганистан, десетки жертви и стотици ранени (ВИДЕО)

Кремъл: За решаването на въпроса с Украйна е нужна работа, а не среща Путин-Тръмп

Н ай-малко 20 души са загинали след земетресение в Северен Афганистан, съобщиха местните власти, като предупредиха, че броят на жертвите вероятно ще се увеличи, докато спасителните операции продължават.

Стотици други са били ранени, съобщиха местни служители пред BBC.

Земетресението е ударило близо до Мазар-и-Шариф, един от най-големите градове в Афганистан, с население около 500 000 души, в ранните часове на понеделник – около 01:00 местно време (20:30 GMT).

По данни на Американската геоложка служба (USGS), трусът е бил с магнитуд 6,3 и дълбочина 28 км, и е отбелязан с оранжево ниво на тревога, което означава, че са вероятни „значителни човешки жертви“.

Говорителят на здравното министерство на талибанското правителство Шарафат Заман Амар съобщи, че повече от 20 души са загинали и над 320 са ранени.

Провинциални представители по-рано казаха пред BBC, че броят на жертвите вероятно ще нарасне с продължаването на спасителните действия.

Хаджи Зайд, говорител на талибаните в провинция Балх, написа по-рано в X (бивш Twitter), че „много хора са ранени“ в района Шолгара, южно от Мазар-и-Шариф.

Той добави, че са получени „сигнали за леки наранявания и повърхностни щети от всички райони на провинцията“.

„Повечето от нараняванията са причинени от това, че хората са паднали от високи сгради“, написа той.

Мазар-и-Шариф е дом на повече от 500 000 души. Много жители са излезли по улиците, когато земетресението е ударило, страхувайки се, че домовете им ще се срутят, съобщава AFP.

Говорителят на талибаните в Балх публикувал и видео в X, което показва разпилени отломки около Синята джамия – известна местна забележителност в Мазар-и-Шариф.

Религиозният комплекс се смята за място, където е погребан първият шиитски имам – духовен водач, за когото се вярва, че притежава божествено знание. Днес това е място за поклонение и религиозни тържества.

Халид Задран, говорител на талибанската полиция в Кабул, написа в X, че полицейски екипи „внимателно следят ситуацията“.

Според местни представители, жертви има и в провинция Саманган, планински район близо до Мазар-и-Шариф.

Земетресението в понеделник идва след друго – с магнитуд 6,0, което удари планинския изток на Афганистан в края на август и отне живота на над 1000 души.

Това предишно земетресение бе особено смъртоносно, тъй като селските къщи в региона обикновено са изградени от кал и дърво, а жителите бяха затрупани при срутването им.

Афганистан е силно податлив на земетресения поради своето местоположение върху няколко разломни линии, където се срещат индийската и евразийската тектонска плоча.