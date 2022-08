Джордж Сорос – милиардерът, който е виновен за всичко

Л идер на тайно общество, което контролира всичко случващо се по света. Безскрупулен бизнесмен, който иска да пороби цели народи, подменяйки културната и националната им идентичност. Опасен престъпник, държащ в малкия си джоб някои от най-влиятелните политици. Това са само малка част от обвиненията, отправяни срещу милиардера от унгарско-еврейски произход Джордж Сорос.

Той е инвестирал милиарди долари както за насърчаване на демокрацията, така и в различни образователни програми чрез основаната от него фондация „Отворено общество“. Въпреки това Сорос се е превърнал в омразна фигура в редица държави и стои в основата на всевъзможни конспиративни теории.

Каква е причината за това?

Историята на Сорос

Джордж Сорос е роден на 12 август 1930 г. в заможно еврейско семейство в унгарската столица Будапеща. Той и неговите близки успели да преживеят Холокоста благодарение на това, че се снабдили с фалшиви документи и се представили за християни. На 14-годишна възраст Сорос бил изпратен в семейството на чиновник от земеделското министерство, прикрит като негов кръщелник. Въпросният служител отговарял за инвентаризацията на конфискувано еврейско имущество. В интервю за CBS, което дал през 1998 г., Сорос признал този факт, но добавил, че никога не е помагал на своя мним кръстник в неговата работа.

Бащата на бъдещия милиардер – Тивадар, успял да спаси от нацистите не само своето, но и още няколко еврейски семейства. Самият Джордж Сорос по-късно отбелязал, че 1944 г. му донесла не само страдания, но и много радост, тъй като имал възможността да види героичните постъпки на своя баща. През 1946 г. семейството напуснало Унгария и имигрирало във Великобритания, а през 1956 г. Сорос заминал за САЩ.

Няколко години по-късно той започнал да се занимава с високорискови борсови спекулации. Най-големият му успех е свързан със срива на британския паунд през 1992 г. Тогава за кратко време той успял да спечели близо един милиард долара, спекулирайки срещу британската валута. По тази причина Сорос е критикуван, че неговото забогатяване е причинило огромни нещастия на много хора. Истината е, че случилото се с паунда е резултат от процеси, започнали много преди да се намеси Сорос. Въпреки това и до днес той често е наричан „Човекът, който разори Английската банка“. Милиардерът също така е обвиняван, че е извършил подобна спекулация и срещу малайзийската валутна единица – рингджит, което нанесло тежки щети на икономиката на азиатската страна.

Обвиненията на Орбан и Тръмп

„Както в САЩ, така и в Европа много хора симпатизират на популисти, представящи се за пламенни патриоти, за които личности като Сорос са символ на всичко негативно. Пример в това отношение е унгарското правителство на Виктор Орбан. Сорос е създател на фондация „Отворено общество“, финансира редица образователни програми и като цяло направи много за демокрацията в страните от Източна Европа. Всичко това, обаче, му създаде много врагове“, отбелязва за Vesti.bg Никълъс Къл от университета в Южна Калифорния, който е автор на голям брой проучвания, свързани с пропагандата и разпространяването на фалшиви новини.

Унгарският премиер Виктор Орбан, който е някогашен стипендиант на фондация „Отворено общество“, несъмнено е един от най-видните критици на Сорос. Той редовно обвинява милиардера в организирането на заговор срещу Унгария. Показателен е следният факт - преди парламентарните избори в страната през 2018 г., около две трети от избирателите бяха убедени, че Сорос ще се включи в надпреварата със собствена партия. Истината е, че подобна формация никога не е съществувала. Освен това в разгара на бежанската криза в Европа Орбан на няколко пъти обвини Сорос, че иска да вкара милиони мюсюлмани в страните от Стария континент и по този начин да подмени християнското население. В основата на тези твърдения стои статия, публикувана през 2015 г. В нея Сорос се обявява за частичен и контролиран прием на до 1 млн. бежанци годишно. По-късно той ревизира бройката на 300 хиляди годишно и призова за по-стриктен контрол върху външните граници на ЕС – нещо, за което настоява и самият Орбан.

Джеф Уолтън е лектор в Манчестърския университет и специалист по масови комуникации. Пред Vesti.bg той каза: „Сорос е един от най-известните борци срещу антисемитизма и авторитаризма в световен мащаб. Той също така не спираше да критикува Доналд Тръмп по време на престоя му в Белия дом. По тази причина не е особено изненадващо, че Сорос се оказа замесен в толкова много конспиративни теории, някои от които бяха популяризирани от самия Тръмп.

