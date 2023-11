Митът за намаляването на мазнините около корема

А ко прекарате известно време в социалните мрежи със сигурност ще видите реклама, която ви приканва да си купите онлайн курс с упражнения, който обещава, че ще ви помогне да се отървете от излишните мазнини.

Тези реклами популяризират концепция, известна като "точкова редукция на мазнините". Твърди се, че можете да изгорите мазнините в определена област на тялото, обикновено в областта на корема, със специално разработени упражнения или тренировки.

Често срещани са и рекламите, които предлагат специални диети, хапчета и добавки, които ще унищожат мазнините в целевите области. Тези реклами, които включват впечатляващи снимки преди и след отслабването, могат да изглеждат правдоподобни, но не се заблуждавайте.

За съжаление намаляването на мазнините в целеви области е още един мит за отслабването.

