Ядете каквото си искате и отслабвате? Изследване с мишки изглежда твърде хубаво, за да е истина

„Копчето“ за промяната на теглото в мозъка може и да е било открито в ново проучване, което е позволило на затлъстели мишки да отслабнат, без да променят диетата си. Ако същите ефекти се наблюдават и при хора, това може да доведе до нов вид терапия, която да позволява на хората да регулират теглото си, без да изпитват пристъпи на глад и да се подлагат на диетични ограничения, свързани с традиционните диети за отслабване.

