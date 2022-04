Между фантастиката и историята: Шест невероятни теории за древни извънземни

С ами ли сме във Вселената? Този въпрос не спира да разпалва въображението на много хора.

Някои от тях са убедени, че извънземни не просто съществуват, но и са посещавали нашата планета многократно през вековете. Те също така смятат, че има неоспорими доказателства в подкрепа на това твърдение.

Учените, разбира се, са на съвсем различно мнение, но въпреки това някои меко казано странни теории продължават да се радват на завидна популярност. Ето и част от тях:

Природни бедствия или оръжия?

Според редица уфолози историята на човечеството изобилства от примери за природни бедствия, предизвикани от извънземни. Каква е била тяхната цел обаче е спорен въпрос.

Някои са на мнение, че по този начин посетителите от други планети са искали да контролират броя на хората, обитаващи Земята. Други пък изказват една още по-смела хипотеза – че въпросните бедствия били страничен ефект от използването на високотехнологични оръжия.

Поддръжниците на тези теории смятат още, че пример в това отношение е Всемирният потоп. Те подчертават, че легендарното събитие присъства в редица религии, включително християнството, исляма и индуизма, което навежда на мисълта, че то действително се е случило.

Космически болести

Темата за появата и разпространението на опасни вируси и бактерии през последните години се превърна в нещо много повече от обект на научни изследвания. Пандемията от COVID-19 нагледно показа колко опасни могат да бъдат болестите.

И докато редица учени се опитват да дадат отговор на въпроса кои са най-ефикасните методи за превенция и защита, някои уфолози смятат, че от космоса ни дебнат още по-големи заплахи. Според тях извънземни са виновни за едни от най-опасните зарази, познати на човечеството. Те посочват, че съществуват разкази за „сребристи дискове“, които разпръсквали мистериозна мъгла по време на чумната епидемия, върлувала в Европа през XIV в.

Не бива да се забравя и още нещо – има доказателства, че живи организми могат да съществуват на метеорити. Това повдига въпроса дали е възможно подобен обект, пренасящ напълно непознати бактерии, някой ден да падне на нашата планета и да предизвика невиждана до този момент пандемия.

Шансовете подобно нещо да се случи са минимални (повечето метеорити все пак дори и не достигат земната повърхност, тъй като изгарят в атмосферата), но все пак съществуват.

Изчезнали без следа

По цял свят съществуват легенди за цивилизации, изчезнали безследно. Един от най-известните примери са нефилимите, за които се споменава на две места в Стария завет. Те били исполини, деца на „синовете Божии“ и „дъщерите човешки“. Според повечето уфолози, нефилимите наистина са съществували и били потомци на извънземни, посещавали нашата планета в далечното минало.

#RuinoftheDay : River House ruins, Cedar Mesa, Utah. Built by the Native American Anasazi people into cliff bluffs along the San Juan River, these pueblo houses also contain petroglyphs & ancient artworks. pic.twitter.com/t61cVf0Yj2

Изследователите на НЛО дават и други примери – като мистериозната индианска култура Анасази. Нейните представители обитавали територията на американските щати Колорадо, Юта, Аризона и Ню Мексико. Те оставили след себе си впечатляващи скални жилища, които днес са обявени за национално културно наследство и са под защитата на ЮНЕСКО.

Каква е причината за изчезването на Анасази е въпрос, на който учените все още не могат да отговорят категорично. Те сочат различни фактори – като масови миграции, климатични промени, предизвикали тежки суши и военни конфликти.

Това дава основание на някои уфолози да смятат, че в изчезването на Анасази са замесени извънземни същества – или че самите представители на тази култура били посетители от друга планета.

Злато в атмосферата

Легендата за Ел Дорадо се ражда през XVI век, когато испански конкистадори видели как местен индиански вожд изхвърлил ритуално огромно количество злато в езерото Гуатавита, намиращо се на около 60 км. от колумбийската столица Богота.

El Dorado. Atlantis. The Lost City of Z. Such places have enticed generations of explorers who usually return empty-handed—if they return at all https://t.co/gHBmdPOH2u