България с втори медал от европейското по лека атлетика: Александра Начева с бронз в тройния скок

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Б ългарката Александра Начева спечели бронзов медал в тройния скок на Европейското първенство по лека атлетика в Бирмингам. За 24-годишната състезателка това е първо отличие от голямо първенство при жените.

Начева постигна 14.40 метра във втория си опит при попътен вятър от 3.4 м/сек. Това се оказа достатъчно за третото място. Българката направи само един успешен скок, а в останалите опити рискува максимално в опит да подобри резултата си, но не успя.

Така само седмица преди да навърши 25 години Начева се качи за първи път на почетната стълбичка при жените на голямо първенство.

През 2018 г. тя постигна сериозни успехи при подрастващите, като стана шампионка на Младежките олимпийски игри в Буенос Айрес и световна шампионка до 20 години в Тампере.

Бронзът на Начева е второ отличие за България на шампионата в Бирмингам след бронзовия медал на Божидар Саръбоюков в скока на дължина при мъжете. Отличието е и 42-о за България от европейски първенства по лека атлетика.

Другата българска представителка във финала – Габриела Петрова, остана на 11-о място. Тя започна с два поредни фаула, а при третия си опит беше изключително предпазлива. Петрова се приземи на 13.75 метра, след като отскочи почти 33 сантиметра преди пластелина на дъската, и остана предпоследна сред 12-те финалистки.

Сръбкинята Ивана Шпанович зае осмото място с 14.06 метра и така се класира за още три допълнителни опита.

В четвъртия кръг италианката Даря Деркач направи решаващия скок. Европейската вицешампионка в зала от Истанбул 2023 постигна 14.60 метра – най-добър резултат в Европа за сезона и личен рекорд. 33-годишната Деркач, която е родена в Украйна, така спечели първата си титла от голямо първенство.

Още в първия си опит тя даде сериозна заявка за златото с 14.53 метра.

Сребърният медал остана за белгийката Салия Гис, която постигна 14.46 метра. За 30-годишната атлетка това също е първо отличие от голямо международно състезание.

За Начева бронзът означава и крачка напред спрямо предишното европейско първенство в Рим през 2024 г., когато тя завърши на четвърто място. Този път българката намери място сред медалистките и донесе нов успех за страната на шампионата в Бирмингам.