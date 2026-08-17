Внимание, пориви до 90 км/ч и градушки връхлитат България на 18 август

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Р язка промяна във времето ни очаква на 18 август. Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ) обяви жълт код за потенциално опасно време поради силен и бурен вятър в шест области на страната. Преминаващият атмосферен фронт ще донесе краткотрайни, но интензивни валежи, гръмотевични бури и риск от градушки, докато от северозапад ще нахлува сравнително по-хладен въздух.

Области с предупреждение за силен вятър

Засегнати региони: Видин, Монтана, Враца, Плевен, Велико Търново и Пазарджик.

Параметри на вятъра: Очаква се средна скорост между 14 и 19 m/s (50 - 69 km/h) и пориви, достигащи до 24 m/s (около 90 km/h).

Източник: НИМХ/Опасни явления/Vesti.bg

Изгледи за времето в страната

След предимно ясното време през нощта, през деня от запад на изток бързо ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност. На много места в Западна и Централна България ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Най-интензивни ще бъдат явленията в Рило-Родопската област, където има повишена опасност от градушки.

Вятърът в повечето райони ще се ориентира от северозапад и ще бъде умерен, а в Дунавската равнина и западната част на Горнотракийската низина - силен. В крайните източни райони ще остане от югоизток (слаб до умерен). Максималните температури ще варират от 31° до 36°, като в Северозападна България ще бъдат малко по-ниски, а за София се очакват около 29°. Атмосферното налягане през деня ще започне да се повишава, но ще остане под средното за месеца.

Планините и Черноморието

В планините: Развитие на купесто-дъждовна облачност с интензивни валежи и гръмотевици, предимно в Рило-Родопския масив. Вятърът ще е умерен до силен от северозапад. Максимална температура на 1200 м - около 23°, на 2000 м - около 16°.

По Черноморието: Времето ще остане предимно слънчево и без валежи, с временни увеличения на облачността следобед. Щe духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максимални температури: 28° - 30°. Температура на морската вода: 24° - 25°, вълнение: 2 - 3 бала.

Астрономическа справка

Слънцето в София изгрява в 6:36 ч. и залязва в 20:24 ч. (продължителност на деня: 13 ч. и 48 мин.). Луната изгрява в 13:00 ч. и залязва в 22:48 ч., във фаза два дни преди първа четвърт.

Дежурен синоптик: Калин Петров (Отдел „Метеорологични прогнози“, НИМХ)