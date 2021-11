Учени: Изследването на космоса заплашва с инвазия на извънземни вируси

К оронавирус пандемията доведе до опасения относно епидемиологичната сигурност, като някои учени дори предполагат, че вирусът има извънземен произход.

Идеята за извънземно заразяване не е нова.

Учените отдавна знаят, че полиовирусите и бактериофагите са способни да оцеляват във вакуум и космическа йонизираща радиация.

Непрестанното усъвършенстване в космическите изследвания може да създаде риск от инвазия не от извънземни, а от микобактерии и вируси от извънземни райони, съобщaва BioScience.

"Поради огромните си разходи за ресурсните сектори и човешкото здраве биологичните инвазии са глобален проблем на биосигурността, изискващ строги трансгранични решения", казва Антъни Ричиарди от университета Макгил.

