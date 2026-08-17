По-евтини горива в Полша

Полша връща временния таван на цените на бензина и дизела и намалява ДДС върху горивата до 8% до края на август.

П олша отново се намесва директно в цените на горивата. От 17 до 31 август ДДС върху бензина и дизела е намален от 23% на 8%, а Министерството на енергетиката определя максимални цени, над които бензиностанциите не могат да продават.

За 17 август таванът е около 1,49 евро за литър бензин А95, 1,67 евро за А98 и 1,71 евро за литър дизел.

Мярката е временна и е част от възстановената правителствена програма за ограничаване на цените на горивата. Полските власти очакват само по-ниският ДДС да свали цената с приблизително 0,21 - 0,27 евро на литър, в зависимост от вида гориво.

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Цената може да се променя всеки ден

Таванът няма да бъде фиксиран на едно равнище до края на август. Министерството на енергетиката ще изчислява максималната цена според движението на цените на едро и разходите на големите доставчици.

Така при спад на пазара ограничението може също да бъде понижено, а при поскъпване - коригирано нагоре. Бензиностанциите могат да продават и под определения таван.

Полското правителство отделя близо 120 млн. евро за програмата.

Полша вече използва същия механизъм

Това не е първото административно ограничаване на цените през 2026 г. Полша въведе подобни мерки през март след рязкото поскъпване на петрола и горивата покрай конфликта в Близкия изток.

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Тогава ДДС също беше намален до 8%, акцизите бяха свалени до минимално допустимите нива в ЕС, а държавата започна да определя максимални цени на бензина и дизела.

Част от мерките останаха в сила до края на юни, след като напрежението на енергийните пазари отслабна. През последните седмици обаче цените отново се повишиха и правителството реши временно да върне част от програмата.

Този път по-ниският акциз не е сред възстановените мерки. Намалението идва от ДДС и ограничението на крайната цена на бензиностанциите.

Защо държавата се намесва точно сега

Правителството обяснява решението с новото поскъпване на енергийните пазари и с желанието да ограничи разходите за гориво в период на засилено пътуване.

Механизмът е необичаен за нормално функциониращ пазар, защото държавата не разчита само на данъчно облекчение, а определя и максималната цена, която търговците могат да поискат от клиентите.

Така част от понижението се осигурява от бюджета чрез по-ниския ДДС, а таванът трябва да попречи данъчното намаление да бъде погълнато от по-високи търговски маржове.

Мерките са планирани да действат до 31 август, след което цените отново трябва да се определят без този временен режим.