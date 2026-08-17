Излязоха изравнителните сметки за парното в София

Общата фактура за сезона показва разликата между прогнозно начисленото през годината и реално отчетеното потребление на топлинна енергия.

„Топлофикация София“ издаде общите фактури за отоплителния сезон 2025/2026 г., изготвени въз основа на годишните изравнителни сметки от фирмите за дялово разпределение.

Клиентите вече могат да проверят крайната си сметка в клиентските центрове на дружеството, в „Моят портал“ и в партньорската мрежа.

Изравняването показва разликата между реално потребената топлинна енергия през сезона и сумите, начислявани през годината на база прогнозно потребление. Така за едни домакинства резултатът е сума за доплащане, а за други - пари за възстановяване.

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Как се получават парите за връщане

Ако изравнението е в полза на клиента, сумата може да бъде възстановена по банков път, без посещение на каса или клиентски център.

За целта се подава заявление с банкова сметка чрез „Моят портал“ или на електронната поща на дружеството.

Парите могат да бъдат получени и в брой на касите на „Топлофикация София“. Другият вариант е сумата да остане по партидата и постепенно да се приспада от следващите сметки.

Възстановяване се прави, ако клиентът няма просрочени задължения. При неплатени стари сметки сумата от изравнението първо се използва за погасяването им.

До 31 август могат да се правят корекции

Крайният срок за възражения по годишните изравнителни сметки е 31 август 2026 г. След тази дата корекции вече няма да могат да се правят.

До същия срок клиентите, които не са осигурили достъп до жилището си при редовния годишен отчет, могат да поискат допълнително отчитане на уредите от фирмата за дялово разпределение.

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Това е важно, защото при липса на отчет в изравнителната сметка може да бъде начислена служебно определена енергия. След допълнителен реален отчет сметката може да бъде коригирана.

Кои клиенти нямат годишно изравняване

Не всички абонати получават изравнителна сметка.

При сгради, в които всички имоти са оборудвани с дистанционни уреди и потреблението се отчита всеки месец, фактурите са по реално потребена енергия. При тях няма прогнозно начисляване за целия сезон и съответно няма нужда от годишно изравняване.

До края на годината уредите трябва да са дистанционни

„Топлофикация София“ напомня и за още една промяна - до края на 2026 г. всички уреди за дялово разпределение трябва да позволяват дистанционно отчитане.

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Това включва топлинните разпределители, индивидуалните топломери и водомерите за топла вода. Уредите в една сграда трябва да бъдат съвместими със системата за дистанционен отчет, затова от дружеството препоръчват подмяната да се съгласува предварително с фирмата за дялово разпределение.