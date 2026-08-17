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84-годишният Харисън Форд се завръща към ролята на Индиана Джоунс

Холивудската легенда Харисън Форд обяви изненадващото си завръщане към ролята на известния археолог Индиана Джоунс, след като стана ясно, че ще бъде пряк модел за нова атракция в увеселителния парк на Walt Disney World

Стела Христова Стела Христова

17 август 2026, 16:37
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Х арисън Форд все още не е приключил с емблематичната си шапка федора. Номинираният за „Оскар“ актьор, който е на 84 години, ще се завърне към ролята на Индиана Джоунс в предстоящата атракция „Индиана Джоунс и митът за Нефритената змия“ в тематичния парк Animal Kingdom на Walt Disney World.

Актьорът направи изявлението чрез предварително записано видеосъобщение, излъчено по време на специално събитие за феновете. В обръщението си той благодари на публиката за подкрепата през годините и сподели, че скоро предстои следващото приключение на героя. Форд разкри, че за първи път в кариерата си служи за реален модел на робот-аниматроник за образа на известния си герой, запазвайки дори емблематичния му страх от змии. Той допълни, че с нетърпение очаква зрителите да видят новия проект и загатна за бъдещото си гостуване в парка на Disney.

Официалното съобщение предизвика вълна от емоционални реакции сред почитателите на кинопоредицата, които изразиха задоволството си, че наследството на актьора ще остане съхранено за бъдещите поколения.

До момента Форд е пресъздавал образа на професора по археология, известен с търсенето на безценни артефакти и попадането в опасни ситуации, в общо пет филма за период от над 40 години. Дебютът му в ролята е в класиката на Стивън Спилбърг от 1981 година „Похитителите на изгубения кивот“. Следват продълженията „Индиана Джоунс и Храмът на обречеността“ през 1984 година, „Индиана Джоунс и последният кръстоносен поход“ през 1989 година и „Индиана Джоунс и кралството на кристалния череп“ през 2008 година.

За последен път актьорът влезе в ролята на емблематичния си герой през 2023 година във филма „Индиана Джоунс и циферблатът на съдбата“ с режисьор Джеймс Манголд. Въпреки че цялата филмова поредица е генерирала приходи от над 2,3 милиарда долара в световния боксофис, последният лентов проект отбеляза незадоволителни финансови резултати за компанията производител.

Завръщането на Форд към актьорските му задължения не е изненада за неговите почитатели, тъй като звездата продължава да поддържа активна физическа форма, демонстрирайки отлична кондиция в ежедневието си.

През март 2026 година звездата от поредицата „Междузвездни войни“ бе удостоен с наградата за цялостен принос на церемонията по връчването на актьорските отличия SAG в чест на легендарната си седемдесетгодишна кариера. При приемането на статуетката той изрази дълбока благодарност и подчерта, че приема признанието със скромност. В присъщия си хумористичен стил той отбеляза, че е странно да получава подобно отличие, тъй като все още е действащ актьор и кариерата му продължава. Форд посочи, че успехът не е дошъл за една нощ и че се е борил около 15 години, преди да получи първата си голяма роля, наричайки актьорската професия една от най-големите радости в своя живот.

Редактор: Стела Христова
Източник: pagesix.com    
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