Промени в движението по „Хемус“ и „Тракия“: Къде затварят ленти

В ременни промени в движението по участъци от автомагистралите „Хемус“ и „Тракия“ в Софийска област въвежда Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ), предаде БТА.

Причините за това са подмяна на стойки и преброителни камери, както и косене на растителност край пътя. Работата по тези дейности продължава до 20 август, а шофьорите трябва да шофират с повишено внимание и да спазват пътните знаци.

На 18 август от 9:00 до 18:00 ч. се сменят камери при 61-ви километър на магистрала „Хемус“ в района на село Осиковска Лакавица. Движението се спира поетапно в изпреварващата лента и в двете посоки, като автомобилите преминават през активната лента.

от 9:00 до 18:00 ч. се сменят камери при 61-ви километър на магистрала „Хемус“ в района на село Осиковска Лакавица. Движението се спира поетапно в изпреварващата лента и в двете посоки, като автомобилите преминават през активната лента. В същия ден от 8:30 до 16:00 ч. се разчиства растителност в платното за София на магистрала „Тракия“ между 6-и и 13-и километър. В този участък се ограничава ползването на аварийната лента, докато преминаването през активната и изпреварващата лента остава свободно.

На 19 август подмяната на стойки за камери продължава при началния километър на магистрала „Тракия“ до комплекс „Черната котка“. От 9:00 до 18:00 ч. се работи в платното към Пловдив, където поетапно се затваря всяка една от лентите, а трафикът се насочва в свободните платна.

подмяната на стойки за камери продължава при началния километър на магистрала „Тракия“ до комплекс „Черната котка“. От 9:00 до 18:00 ч. се работи в платното към Пловдив, където поетапно се затваря всяка една от лентите, а трафикът се насочва в свободните платна. На 20 август в същия часови диапазон тези дейности се преместват в платното за София при идентична организация.

От пътната агенция напомнят за спазване на правилата и въведената сигнализация, както и за избягване на опасни маневри. В допълнение, до 21 август се извършва косене на растителност и в други отсечки на двете магистрали, което също налага временни ограничения.