Пенсионерите вече са над 40% от населението в шест области у нас

В шест области на страната броят на пенсионерите вече надхвърля 40% от населението, показва съпоставка на данните на Националния осигурителен институт и Националния статистически институт към края на 2025 г.

Разликите между отделните части на страната са големи. Докато в някои области повече от четирима на всеки десет жители получават пенсия, в София делът е около една четвърт.

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Това не е само демографска статистика. Колкото по-голям е делът на пенсионерите в една област, толкова по-голямо значение имат пенсионните доходи за местното потребление - от хранителните магазини и аптеките до услугите и разходите за жилището.

Кърджали е с най-висок дял

Най-високото съотношение се получава в Кърджали. НОИ отчита 67 027 пенсионери, а населението на областта е 152 028 души. Така пенсионерите са около 44,1% от населението.

Следва Видин, където 29 856 пенсионери се падат на население от 69 465 души - близо 43%. В Габрово делът е около 42,7%, а в Смолян - приблизително 42%.

Над границата от 40% са още Кюстендил - около 40,8%, и Силистра - около 40,2%.

Тези области са сред местата, в които застаряването и намаляването на населението се усещат най-силно. НСИ например отчита, че именно във Видин, Смолян и Габрово е най-висок делът на хората на възраст 65 и повече години.

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За 15 години населението се свива много по-бързо от броя на пенсионерите

Към края на 2025 г. населението на България е 6,423 млн. души, докато пенсионерите са 2,067 млн.

Особено показателна е промяната за по-дълъг период. Населението на страната е намаляло с над 1 млн. души за 15 години, докато броят на пенсионерите се свива значително по-бавно.

Точно оттук идва и увеличаващата се тежест на пенсионерите в населението на редица области. Не е необходимо броят им да расте - достатъчно е младите и хората в трудоспособна възраст да намаляват по-бързо.

При по-малките области този процес вече променя не само възрастовата структура, но и местната икономика. Когато голяма част от населението разчита основно на пенсия, именно размерът и увеличението на пенсиите започват да имат по-силен ефект върху оборотите на местния бизнес.

София е на другия край на класацията

Най-нисък е делът в София-град. При население от 1,304 млн. души НОИ отчита 329 869 пенсионери, или около 25,3%.

Във Варна пенсионерите са около 26,9% от населението, а в Бургас - 27,6%. Следват Пловдив с около 29% и Сливен с 29,6%.

Разликата със Северозападна България и част от планинските области е съществена. Големите градове привличат повече хора в трудоспособна възраст заради пазара на труда, университетите и по-големия избор на работа. Това задържа дела на пенсионерите по-нисък, дори когато абсолютният им брой е голям.

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Какво означава това за местната икономика

В област като Видин или Габрово пенсиите вече са сред най-важните постоянни източници на доход за домакинствата. Това прави местното потребление по-зависимо от решенията за индексация на пенсиите и от размера на социалните плащания.

Високият дял на пенсионерите означава по-малък относителен брой хора в активна възраст, които работят, плащат осигуровки и поддържат местния пазар на труда.

Затова разликата между София и областите с над 40% пенсионери не е просто разлика във възрастта на населението. Тя показва две доста различни икономически среди - едната привлича работещи хора, а другата все повече зависи от доходите, които идват през пенсионната система.